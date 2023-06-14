Trương Bá Chi 'đọ sắc' đàn em kém 18 tuổi Triệu Lộ Tư

Cả 2 đã có màn đọ sắc khiến netizen thích thú.

Tối qua 13/6, sự kiện trang sức của thương hiệu cao cấp Bvlgari đã chính thức diễn ra thu hút nhiều sự chú ý từ dân tình. Đáng quan tâm nhất tại sự kiện chính là màn đọ sắc bất chấp khoảng cách tuổi tác giữa Trương Bá Chi và Triệu Lộ Tư. Một bên là công chúa ngọt ngào, bên còn lại hóa "chị đại" vô cùng quyền lực tạo nên khung hình đẹp đối lập. Màn đọ sắc của cả 2 nhận được nhiều sự chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư ăn điểm ở sự trẻ trung, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, Trương Bá Chi hơn đàn em tới 18 tuổi nhưng không hề lép vế. Nữ diễn viên Vua hài kịch được khen đẹp mặn mà, quyến rũ, khí chất sang trọng hơn Triệu Lộ Tư.

Ngoài vẻ xinh đẹp của Triệu Lộ Tư, sắc vóc đàn chị Trương Bá Chi cũng gây chú ý. Mỹ nhân Hồng Kong ở tuổi 43 vẫn rất sắc sảo và quyền lực với sắc đen, được khen là thần thái lấn át đàn em Triệu Lộ Tư kém cô tới gần 20 tuổi. Theo Sohu, Trương Bá Chi nhận được hàng triệu USD mỗi năm tiền trợ cấp nuôi con từ chồng cũ Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, nữ diễn viên không sử dụng đến số tiền này mà chăm chỉ kiếm tiền nuôi ba con. Sắc vóc của bà mẹ 3 con bên cạnh đàn em kém tuổi. Năm 2021, Trương Bá Chi thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh quảng cáo túi xách từ Bulgari. Vẻ ngoài và thần thái sang trọng giúp nữ diễn viên được nhiều nhãn hàng xa xỉ ưu ái.

Một góc chụp khác của các, cả 2 khoe góc nghiêng thần thánh. Trương Bá Chi chọn trang phục tông đen từ thương hiệu Alexander McQueen để tôn lên phụ kiện gam vàng. Phần tà váy bất đối xứng trở thành điểm nhấn của trang phục. Mặt khác, thiết kế chiết eo giúp khoe khéo vóc dáng người mặc. Set đồ trị giá hơn 4.000 USD . Trên mạng xã hội, nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng của Trương Bá Chi. "Dáng người và khuôn mặt của cô ấy thật tuyệt", "Không thể tin được cô ấy là bà mẹ 3 con", các ý kiến cho biết. Sắc vóc Trương Bá Chi ở tuổi 43. Trong khi đó, người hâm mộ dành lời khen cho ngoại hình của Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng phong cách của nữ diễn viên ấn tượng hơn nhờ đổi stylist. Triệu Lộ Tư hiện là đại sứ thương hiệu Trung Quốc của nhãn hàng Bulgari. Cô được tuyên danh phận vào năm 2021. Trong lần xuất hiện này, Triệu Lộ Tư có màu sắc khá tương đồng với lần trước.

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