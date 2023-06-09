Hậu Lãng xứng danh 'rác phẩm' 2023, kết thúc phim nhưng Triệu Lộ Tư vẫn còn bị mắng

Tập cuối cùng của Hậu Lãng lên sóng không nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Ngoại trừ kịch bản thiếu thực tế, phi logic, sai kiến thức về y học, tương tác của cặp nam nữ chính cũng khiến người xem ngán ngẩm.

Hậu Lãng là phim rác đáng quên trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư.

Theo Sina, Triệu Lộ Tư mắc lỗi "cường điệu biểu cảm". Đây là thói quen hình thành từ thời cô đóng web drama. Việc nữ diễn viên giữ nguyên cách diễn khi chuyển sang đóng phim truyền hình chính kịch khiến người xem khó chịu vì không thực tế. Xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, Triệu Lộ Tư và Ngô Cương không có một cảnh hôn nào, không có tương tác ngọt ngào. Thậm chí từ tình nhân, cả hai bỗng có mối quan hệ anh em phức tạp.