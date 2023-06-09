Hậu Lãng xứng danh 'rác phẩm' 2023, kết thúc phim nhưng Triệu Lộ Tư vẫn còn bị mắng

Hậu Lãng đến kết thúc vẫn nhận về không ngớt lời chê bai.
- Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ
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Tập cuối cùng của Hậu Lãng lên sóng không nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Ngoại trừ kịch bản thiếu thực tế, phi logic, sai kiến thức về y học, tương tác của cặp nam nữ chính cũng khiến người xem ngán ngẩm.
Theo Sina, Triệu Lộ Tư mắc lỗi "cường điệu biểu cảm". Đây là thói quen hình thành từ thời cô đóng web drama. Việc nữ diễn viên giữ nguyên cách diễn khi chuyển sang đóng phim truyền hình chính kịch khiến người xem khó chịu vì không thực tế. Xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, Triệu Lộ Tư và Ngô Cương không có một cảnh hôn nào, không có tương tác ngọt ngào. Thậm chí từ tình nhân, cả hai bỗng có mối quan hệ anh em phức tạp.
Đúng là “kỳ vọng lớn, thất vọng nhiều”, phim chưa chiếu hết 10 tập đầu đã khiến người xem không thể chấp nhận nổi, cho rằng đây chẳng khác nào một bộ ngôn tình 3 xu đội lốt trung y.
Mặc dù là bộ phim về trung y, nhưng những câu chuyện xoay quanh chức nghiệp đều không quá rõ nét và ấn tượng với người xem. Thay vào đó, người ta chỉ thấy những màn đấu khẩu của nam nữ chính, hay tình tiết theo đuổi nhau của nam nữ phụ khi cùng tham gia lớp học trung y. Dường như, Hậu Lãng đã dần trở thành bộ phim ngôn tình chứ chẳng còn như mục đích ban đầu nữa. Mà có là ngôn tình cũng là thứ ngôn tình 3 xu rẻ tiền, bởi các tình tiết trong phim quá coi thường trí thông minh của người xem.
Nhiều người nhận xét Hậu Lãng là bước đi lùi đáng thất vọng trong sự nghiệp Triệu Lộ Tư. So với Tinh Hán Xán Lạn năm ngoái, Hậu Lãng thực sự thua kém về nhiều mặt.