Ngô Lỗi là một trong những diễn viên nam có diễn xuất được đánh giá cao.

Dự án Tiên Kiếm Kỳ Truyện 3 dự kiến khởi quay trong năm 2023 đang gây xôn xao khắp mạng xã hội. Tuy nhiên thì phản ứng của neitizen lại không mấy tích cực, một phần là do từ vài năm trở lại đây những dự án phim remake như Thiên Long Bát Bộ (2021), Tân Ý Thiên Đồ Long Ký (2022),... đều gây thất vọng cho người xem. Tiên Kiếm 3 với dàn cast chất lượng năm nào đã tạo nên một tác phẩm thành công đáng nể. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 kinh điển từ nội dung cho đến diễn xuất và cả hình tượng mỗi nhân vật. Vậy nên cũng không có gì lạ khi khán giả phản đối không để cho các nhà làm phim remake dự án này. Nhưng mình nghĩ, remake gần như là điều chắc chắn rồi, chỉ mong phía bên sản xuất hãy làm có tâm nhất thôi.

Ngay khi tin tức Ngô Lỗi sẽ đảm nhận vai chính của phim khiến cư dân mạng chú ý nhiều hơn. Ngay khi tin tức Ngô Lỗi sẽ đảm nhận vai chính của phim khiến cư dân mạng chú ý nhiều hơn, vì sức nóng mà Ngô Lỗi mang lại qua hai bộ phim Trường Ca Hành và Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài ra, Ngô Lỗi và Hồ Ca khi xưa còn từng hợp tác chung trong Lang Nha Bảng, điều này cũng có thể là một điểm cộng trong mắt khán giả. Ngô Lỗi có diễn xuất ổn định với 2 tác phẩm gây tiếng vang là Tinh Hán Xán Lạn và Trường Ca Hành. Những phim remake không thiếu nhưng chẳng có nhà sản xuất nào thật sự có tâm ngoài việc chỉ chăm chăm vì lợi ích. Còn diễn viên, giờ ngoại hình là trên hết chứ hiếm có ai thật sự coi trọng việc nâng cao diễn xuất để mang đến cho khán giả những bộ phim và vai diễn chất lượng cả.

Dù chỉ mới là tin đồn nhưng cư dân mạng và fan của phim đã tỏ vẻ phản đối kịch liệt. Còn vai nữ chính Đường Tuyết Kiến/ Tịch Dao (Dương Mịch đóng) được đồn đoán rằng sẽ do "Búp bê cổ trang" thế hệ mới Điền Hi Vi thủ vai. Dù chỉ mới là tin đồn nhưng cư dân mạng và fan của phim đã tỏ vẻ phản đối kịch liệt. Những thông tin về Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 vẫn đang được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn với nhiều tương tác. Hiện tại, những thông tin về Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 vẫn đang được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn với nhiều tương tác. Dù vậy, phía nhà sản xuất phim vẫn chưa có thông báo cụ thể về dự án cũng như về những vai diễn trong phim sẽ do diễn viên nào đảm nhận.

Ngô Lỗi có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ trong 1 sự kiện mặc cho thời tiết nóng bức Mới đây, trong sự kiện của một hãng nước ngọt nổi tiếng, Ngô Lỗi đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-kiem-ky-hiep-3-ngo-loi-xac-nhan-cap-ke-chi-gai-trieu-lo-tu-592552.html