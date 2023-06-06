Ngô Lỗi có hành động dễ thương dành cho fan hâm mộ sau chuyến đi Tân Cương

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đóng chính đã chính thức đóng máy. Chính vì thế, Ngô Lỗi đã có chuyến đi du lịch để thư giãn sau thời gian quay phim căng thẳng.

Mới đây, người hâm mộ của Ngô Lỗi đã lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc gặp mặt thần tượng sau khi cậu kết thúc chuyến đi dài ngày nghỉ dưỡng. Không chỉ nhận thư của các fan hâm mộ, Ngô Lỗi còn tặng cho các họ món bánh nang - món ăn chính của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trước khi rời đi, anh chàng cũng không quên dặn dò cẩn thận: "Bánh này để được 1 tháng đó ạ".

Được biết, chiếc bánh nang này đã phải trải qua một quãng đường rất dài, từ Tân Cương, Quảng Châu, Thượng Hải rồi mới đến được Bắc Kinh. Đây vốn là món quà Ngô Lỗi mua để kỷ niệm cho chuyến đi tới Tân Cương nhưng sau cùng, nam diễn viên đã không ngại chia sẻ niềm vui bé nhỏ này cho các fans của mình.

Những ngày qua, khi có mặt ở Tân Cương, Ngô Lỗi được nhiều người đã bắt gặp một mình đạp xe đạp trên đường. Khi thấy có người qua đường chào hỏi mình, Ngô Lỗi cũng rất thân thiện đáp lại, thậm chí còn nhắc nhở người nọ lái xe cẩn thận, nhìn đường đi đừng mải quay mình nữa. Nhưng vừa đạp xe vừa nói chuyện quả thực là rất mệt nên cuối cùng anh chàng đành bỏ cuộc: “Đại ca, anh mau lái xe đi đi, em sắp mệt chết ra rồi đây này”.

Ngô Lỗi được biết đến là 'em trai quốc dân', đồng thời là một trong số diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm qua, nhất là sau thành công của bộ phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn. Nam diễn viên không sở hữu vẻ ngoài quá điển trai nhưng thay vào đó lại rất nam tính và khí chất, cộng thêm xuất phát điểm sớm bước chân vào giới giải trí khi chỉ vừa mới 6 tuổi nên liên tục được khán giả công nhận.