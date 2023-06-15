Ngô Lỗi có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ trong 1 sự kiện mặc cho thời tiết nóng bức

Sao quốc tế 15/06/2023 12:03

Mới đây, trong sự kiện của một hãng nước ngọt nổi tiếng, Ngô Lỗi đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ của mình.

Mới đây, trong sự kiện của một hãng nước ngọt nổi tiếng, Ngô Lỗi đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ. Theo đó, trợ lý đã chuẩn bị cho Ngô Lỗi một chiếc quạt nhỏ vì bên ngoài trời rất nóng. Tuy nhiên mặc cho mồ hôi đang chảy ròng ròng, anh chàng vẫn kiên quyết không sử dụng quạt: "Cất quạt đi ạ, em không cần đâu, fan của em đứng bên ngoài cũng đâu có quạt."

Ngô Lỗi có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ trong 1 sự kiện mặc cho thời tiết nóng bức - Ảnh 1

Bên cạnh đó, nam thần cũng cho biết dự báo thời tiết của Quảng Châu (nơi tổ chức sự kiện) và nhắc nhở mọi người chú ý chống nắng cẩn thận, không nên chịu nóng. Nhiều khán giả không ngớt lời khen Ngô Lỗi dù là ngôi sao nổi tiếng nhưng vẫn thân thiện, hòa mình cùng fan.

Ngô Lỗi có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ trong 1 sự kiện mặc cho thời tiết nóng bức - Ảnh 2

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Lỗi có hành động đẹp dành cho fan của mình. Gần đây, sau chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở Tân Cương, Ngô Lỗi đã cất công đem món bánh đặc sản của nơi này tặng cho fan. Theo đó, chiếc bánh này đã phải trải qua một quãng đường rất dài, từ Tân Cương, Quảng Châu, Thượng Hải rồi mới đến được Bắc Kinh. Đây vốn là món quà Ngô Lỗi mua để kỷ niệm cho chuyến đi tới Tân Cương nhưng sau cùng, nam diễn viên đã không ngại chia sẻ niềm vui bé nhỏ này cho các fans của mình.

Ngô Lỗi có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ trong 1 sự kiện mặc cho thời tiết nóng bức - Ảnh 3Ngô Lỗi có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ trong 1 sự kiện mặc cho thời tiết nóng bức - Ảnh 4

Nhiều khán giả còn cho biết thời còn là diễn viên nhí, Ngô Lỗi đang đứng nói chuyện với fan thì trời mưa nhưng fan không có dù che. Thế là anh chàng đã dùng ô che cho cả hai để fan không thấy sự xa cách giữa nghệ sĩ và khán giả hâm mộ. Bên cạnh đó, trong sách tự truyện của mình, Ngô Lỗi đã từng miêu tả mối quan hệ giữa mình và fan hâm mộ là mối quan hệ xa xôi nhưng lại gần gũi. Cho thấy anh chàng là người luôn trân trọng khán giả của mình.

Ngô Lỗi có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ trong 1 sự kiện mặc cho thời tiết nóng bức - Ảnh 5

Ngô Lỗi được biết đến là 'em trai quốc dân', đồng thời là một trong số diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm qua, nhất là sau thành công của bộ phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn. Nam diễn viên không sở hữu vẻ ngoài quá điển trai nhưng thay vào đó lại rất nam tính và khí chất, cộng thêm xuất phát điểm sớm bước chân vào giới giải trí khi chỉ vừa mới 6 tuổi nên liên tục được khán giả công nhận.

Ngô Lỗi có hành động dễ thương dành cho fan hâm mộ sau chuyến đi Tân Cương

Ngô Lỗi có hành động dễ thương dành cho fan hâm mộ sau chuyến đi Tân Cương

Mới đây, người hâm mộ của Ngô Lỗi đã lan truyền khoảnh khắc anh chàng có hành động dễ thương dành cho fan sau chuyến đi Tân Cương.

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