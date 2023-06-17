Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Sao quốc tế 17/06/2023 13:50

Mới đây, hai phim truyền hình “Vụng trộm không thể giấu” và “Tuyết Ưng lĩnh chủ” đã chính thức ấn định ngày lên sóng.

Truyền thông Hoa ngữ thông tin, hai phim truyền hình “Vụng trộm không thể giấu”, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” đã chính thức ấn định ngày lên sóng. So với phim lãng mạn của Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn, tác phẩm cổ trang của Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát có những lợi thế riêng.

Trong loạt hình ảnh poster, lẫn hậu trường của tác phẩm, khán giả dành lời khen cho tạo hình và khí chất của cặp sao. Số đông hi vọng, ngoài cốt truyện thì nhan sắc xứng đôi, tạo hình đẹp cùng những phân cảnh hành động đẹp mắt, được dàn dựng chỉn chu sẽ giúp phim được quan tâm.

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, bàn về diễn xuất, Hứa Khải vốn là nghệ sĩ được Vu Chính ưu ái đóng chính trong nhiều dự án lớn như: “Phượng Tù Hoàng”, “Diên Hi công lược”, “Thượng thực”, “Triều ca”... Trong đó, vai diễn Phó Hằng trong phim “Diên Hi công lược” từng giúp tên tuổi sao nam nổi tiếng khắp châu Á.

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn? - Ảnh 2

Trong khi đó, Cổ Lực Na Trát vốn là nghệ sĩ được đánh giá cao về nhan sắc và gu thời trang. Dù diễn xuất là điểm yếu lớn của mĩ nhân sinh năm 1992, khi trên màn ảnh, gương mặt cô cứng đờ, biểu cảm một màu song cô vẫn có lưu lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, thời gian qua, tên tuổi bị ảnh hưởng không nhỏ khi vướng vào nhiều scandal đời tư như bị phát tán clip nhạy cảm với bạn trai cũ, cuộc tình tay ba với nam diễn viên Từ Khai Sính và đàn chị Trương Thiên Ái...

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn? - Ảnh 3

Chuyện phim xoay quanh Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) - một thiếu niên có dòng máu Thái Cổ. Ngay từ khi sinh ra, anh đã phải chịu cảnh đơn côi, sống nương tựa cùng em trai vì cha mất sớm, mẹ bị bắt giam. Khi lớn lên, anh quyết định “tầm sư học đạo” để có cơ hội cứu mẹ thoát khỏi nhà lao.

Trong quá trình này, Tuyết Ưng đã gặp được Du Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) - hậu duệ của Thần Tộc hay còn được gọi dưới tên Huyền Nữ Điện Hạ. Sau khi cùng nhau trải qua nhiều cửa ải sinh tử, họ nảy sinh tình cảm, kết thành phu thê và thực hiện sứ mệnh bảo vệ Hạ Tộc. Sau cùng, Tuyết Ưng đã trở thành Tuyết Ưng lĩnh chủ.

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi thử vai ở hậu trường Hoa Mộc Lan vào năm 2020 đã bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo.

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