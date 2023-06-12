Những bất lợi của Đàm Tùng Vận khi 'nên duyên' cùng Hứa Khải sau thành công của 'Quy lộ'

Phim truyền hình “Em đẹp hơn cả ánh sao” do Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đóng chính vừa chính thức đóng máy.

Theo truyền thông Hoa ngữ, “Em đẹp hơn cả ánh sao” do Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đóng chính sẽ dự kiến sẽ phát sóng vào quý II/2024. Đây là dự án mới nhất của Đàm Tùng Vận sau thành công của “Quy lộ”, tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều. Trong loạt ảnh hậu trường được hé lộ, khán giả cho rằng, tạo hình của nhân vật Hàn Đình và Kỷ Tinh của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chưa thật sự giống với nguyên tác. Điều này khiến họ thất vọng. Phần khác, tính cách của nữ chính Kỷ Tinh trong truyện gây tranh cãi khi lương thiện, chăm chỉ cầu tiến trong công việc, nhưng đôi khi vì muốn thành công sớm nên có chút háo thắng, bốc đồng.

Bên cạnh đó, một số khác cho rằng, ngoại hình của diễn viên không cần quá giống với mô tả trong truyện, chỉ cần khi lên phim, họ lột tả được cảm xúc, tính cách của nhân vật - đó mới là điều quan trọng. Ngoài ra, truyền thông đánh giá cao sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận. Sina nhận xét, dù kết hợp với bạn diễn nào, trong đề tài phim về học đường, gia đình hay nghề nghiệp..., nữ diễn viên đều nhập vai tốt, giúp tác phẩm thu hút khán giả. Lối diễn tự nhiên, dễ chịu của nữ diễn viên đã được kiểm chứng trong các tác phẩm trước giúp “Em đẹp hơn cả ánh sao” có lợi thế dù chưa lên sóng.

Dù vậy, việc Đàm Tùng Vận luôn chọn các vai diễn có tính cách thông minh, hoạt bát cũng khiến hình ảnh của cô phần nào bị đóng khung. Đây được xem là gánh nặng của nữ diễn viên khi trở lại trong thời gian tới. “Em đẹp hơn cả ánh sao” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Giữa chốn phồn hoa gặp được người” của tác giả Cửu Nguyệt Hi, phim xoay quanh tình yêu và hành trình trưởng thành của Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) và Hàn Đình (Hứa Khải). Kỷ Tinh được xây dựng là một hình mẫu nhân tài của ngành khoa học kĩ thuật. Để thực hiện ước mơ của mình, cô sẵn sàng nghỉ việc để tự thân khởi nghiệp. Hành trình ban đầu của Kỷ Tinh gặp nhiều khó khăn, thậm chí tuyệt vọng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hàn Đình - Tổng Giám đốc công ty Y tế Đông Dương, công ty của cô mới có thể đi đúng hướng. Nhờ có thời gian tiếp xúc và làm việc cùng nhau, mối quan hệ của Kỷ Tinh và Hàn Đình dần thay đổi. Từ đồng nghiệp - đối tác, họ trở thành một nửa không thể thiếu của nhau.

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