Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng, nhan sắc của bạn gái Lộc Hàm ra sao mà 'gây bão'?

Vào ngày 15/6, QQ đưa tin khi tham dự sự kiện, Quan Hiểu Đồng trở thành chủ đề nóng được bàn luận trên mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, "con gái quốc dân Trung Quốc" không được đánh giá cao, mà bị chê cả về phong cách lẫn biểu cảm.

Cụ thể, bộ váy màu trắng khiến Quan Hiểu Đồng lộ khuyết điểm bờ vai to. Với trang phục này, vẻ ngoài của cô cũng trở nên kém thanh thoát. Ngoài ra, cách trang điểm , búi tóc khiến diễn viên sinh năm 1997 bị già hơn tuổi. QQ cho rằng Quan Hiểu Đồng hợp với cách trang điểm tông lạnh và để tóc xõa hơn.

Trong khi đó, ở những hình ảnh đã qua chỉnh sửa, gương mặt của Quan Hiểu Đồng thon gọn, sắc nét hơn. Trong bức hình chụp góc nghiêng, nhan sắc của cô vẫn rất nổi bật. Ưu điểm hình thể của Quan Hiểu Đồng là vóc dáng cao, đôi chân dài thẳng tắp. Tuy nhiên, stylist nhiều lần lựa chọn trang phục che lấp đi những ưu điểm của nữ diễn viên. Thậm chí, Quan Hiểu Đồng có lần trang điểm mặt trắng toàn phấn khi tham gia sự kiện.

Vài năm qua, Quan Hiểu Đồng không có phim nổi bật. Năm 2017, cô từng giành được giải Nữ phụ xuất sắc tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan danh giá với tác phẩm Người đàn ông tốt. Tuy nhiên, các phim gần đây cô tham gia có chất lượng không ổn định. Trong đó, bộ phim Turandot chỉ đạt 3,1 điểm trên Douban, Tôi chính là cô nương như thế đạt 5,5/10 điểm. Nguyệt bán Alice lọt top phim dở nhất năm 2020 với điểm số 3,6 trên Douban.

Các phim chưa chiếu của Quan Hiểu Đồng cũng không phải dự án được đầu tư lớn hay có ê-kíp sản xuất chất lượng, đề tài hay. Do đó, trong một năm tới, sự nghiệp của Quan Hiểu Đồng khó có bước tiến khác biệt. Nhiều người cũng cho rằng Quan Hiểu Đồng có diễn xuất tốt, nhưng không lựa chọn kịch bản chính xác. Cô thường sảy chân khi đóng phim ngôn tình thần tượng. Ngược lại, nữ diễn viên phát huy diễn xuất ổn định khi tham gia phim chính kịch.