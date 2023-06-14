Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ

Sao quốc tế 14/06/2023 14:44

Sau nhiều lần mặc xấu, Quan Hiểu Đồng xuất hiện với gu thời trang ấn tượng hơn, thế nhưng người hâm mộ lại hết hồn về ngoại hình hiện tại của nữ diễn viên.

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, Quan Hiểu Đồng trong bộ váy trắng nền nã và tóc búi cao. Cô được đánh giá là đa có gu thời trang cải thiện rất nhiều so với trước đây. Thế nhưng, điều khiến dân tình chú ý hơn hết là vóc dáng có phần tròn trĩnh của bạn gái Lộc Hàm.

Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ - Ảnh 1
Quan Hiểu Đồng rạng rỡ xuất hiện trong sự kiện mới đây.
Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ - Ảnh 2
Gương mặt Quan Hiểu Đồng có phần tròn trĩnh hơn hẳn trước đây. 
Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ - Ảnh 3
Góc nghiêng của Quan Hiểu Đồng bị team qua đường bắt trọn.

Sở hữu chiều cao hơn 1m7, khuôn mặt rạng rỡ, nhất là có đôi chân dài 1,1m, Quan Hiểu Đồng luôn xuất hiện trong danh sách những sao nữ sở hữu ngoại hình hoàn hảo của giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại không ít lần khiến fan thất vọng vì những bộ cánh thảm họa, dìm nhan sắc nổi bật và chiều cao của cô.

Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ - Ảnh 4
Nữ diễn viên đã nổ lực thay đổi phong cách thời trang.

Bạn gái Lộc Hàm từng là diễn viên thường xuyên bị chê bai gu thời trang khi dự các sự kiện khiến lộ nhiều khuyết điểm hình thể. Trước những lời chê bai của cộng đồng mạng, Quan Hiểu Đồng đã thay đổi phong cách và lựa chọn những trang phục phù hợp với dáng vóc. Phong cách trang điểm đơn giản lấy điểm nhấn ở màu môi khiến cô trở nên quyến rũ, sang trọng hơn.

Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ - Ảnh 5
Một góc nghiêng khác của bạn gái Lộc Hàm. 
Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ - Ảnh 6
Bóng lưng của người đẹp lộ rõ dấu hiệu tăng cân.

Xuất thân trong gia đình có 3 đời làm nghệ thuật, điều này đã tạo cơ hội vô cùng tốt cho Quan Hiểu Đồng tiến chân vào showbiz và cũng dễ dàng đạt được thành công vang dội. Trở thành sao nhí khi mới 4 tuổi cho đến nay dù chưa tới tuổi 25 nhưng “tiểu hoa đán” đã có một gia tài phim ảnh đáng nể, ở đủ các thể loại.

Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ - Ảnh 7
Nhan sắc của Quan Hiểu Đồng. 

Mỹ nhân thế hệ mới từng bị chê có năng lực chọn phim dở tệ chẳng phù hợp với thực lực diễn xuất của cô như: Cú đấm ngọt ngào, Cực quang chi luyến, Phượng Tù Hoàng, Hiên Viên Kiếm,...Nhiều người còn nhận thấy rằng nếu đảm đương vai phụ, Quan Hiểu Đồng làm rất tốt, còn ở vai chính cô còn chưa thực sự gánh vác nổi.

Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ - Ảnh 8
Nữ diễn viên có chỗ dựa vững chắc, tuy nhiên mãi vẫn chưa có tác phẩm vụt sáng. 
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Mới đây, Quan Hiểu Đồng nhận được "cơn mưa" lời khen khi nữ diễn viên đã thay đổi phong cách và lựa chọn những trang phục phù hợp với dáng vóc.

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