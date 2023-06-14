Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, Quan Hiểu Đồng trong bộ váy trắng nền nã và tóc búi cao. Cô được đánh giá là đa có gu thời trang cải thiện rất nhiều so với trước đây. Thế nhưng, điều khiến dân tình chú ý hơn hết là vóc dáng có phần tròn trĩnh của bạn gái Lộc Hàm.

Quan Hiểu Đồng rạng rỡ xuất hiện trong sự kiện mới đây.

Gương mặt Quan Hiểu Đồng có phần tròn trĩnh hơn hẳn trước đây.

Góc nghiêng của Quan Hiểu Đồng bị team qua đường bắt trọn.

Sở hữu chiều cao hơn 1m7, khuôn mặt rạng rỡ, nhất là có đôi chân dài 1,1m, Quan Hiểu Đồng luôn xuất hiện trong danh sách những sao nữ sở hữu ngoại hình hoàn hảo của giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại không ít lần khiến fan thất vọng vì những bộ cánh thảm họa, dìm nhan sắc nổi bật và chiều cao của cô.