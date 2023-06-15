Ngất ngây trước gia đình cực phẩm nhất Philippines: 2 con nhỏ xinh xắn hết nấc, gương mặt đẹp không góc chết

Sao quốc tế 15/06/2023 17:05

Còn nhỏ tuổi thế nhưng 2 đứa con của 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp dễ thương, minh chứng quan niệm bố mẹ đẹp đẻ con xinh.

Vợ chồng Marian Rivera - Dingdong Dantes luôn được ca ngợi là cặp đôi hạnh phúc hàng đầu làng giải trí Philippines. 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes không chỉ được nhiều người yêu quý nhờ nhan sắc xinh đẹp, xứng đôi mà cặp đôi còn được ngưỡng mộ vì là một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con nhỏ vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.

 

Ngất ngây trước gia đình cực phẩm nhất Philippines: 2 con nhỏ xinh xắn hết nấc, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 1
Marian Rivera - Dingdong Dantes luôn được ca ngợi là cặp đôi hạnh phúc hàng đầu làng giải trí Philippines

Kết hôn vào năm 2014 và có đứa con gái đầu tiên tên Zia vào năm 2015, cặp đôi tiếp tục cùng nhau chào đón đứa con trai thứ hai của mình vào tháng 4/2019. Trái ngược với nhiều ngôi sao người nổi tiếng thường che giấu hay không công khai hình ảnh về các con của mình khi còn nhỏ, cặp vợ chồng của Marian Rivera lại có sở thích 'khoe' ảnh con nhiều hơn.

Ngất ngây trước gia đình cực phẩm nhất Philippines: 2 con nhỏ xinh xắn hết nấc, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 2
Cặp đôi tiếp tục cùng nhau chào đón đứa con trai thứ hai của mình vào tháng 4/2019

Nhiều người phải xuýt xoa khi cô nàng chia sẻ hình ảnh bế con trai trên tay, tuy chỉ mới hơn 2 tháng tuổi thế nhưng nhan sắc xinh đẹp của cậu con trai thứ hai (Ziggy) đã được xếp vào hàng 'cực phẩm' với những đường nét rõ ràng, đôi mắt hai mí to tròn và sóng mũi cao.

Trước Ziggy thì cô con gái đầu tiên của Marian Rivera - Zia cũng là một tiểu mỹ nhân luôn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu quý của mọi người khi chỉ mới 4 tuổi. Cũng như em trai của mình, Zia sở hữu ngoại hình xinh xắn dễ thương, cô bé được mẹ cho tham gia đóng quảng cáo và chụp hình từ bé nên có thể nói Zia là một gương mặt khá quen thuộc và luôn nhận được sự quan tâm và săn đón của cộng đồng người hâm mộ tại châu Á.

Ngất ngây trước gia đình cực phẩm nhất Philippines: 2 con nhỏ xinh xắn hết nấc, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 3
 Zia cũng là một tiểu mỹ nhân luôn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu quý của mọi người
Ngất ngây trước gia đình cực phẩm nhất Philippines: 2 con nhỏ xinh xắn hết nấc, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 4
Cô bé là gương mặt quen thuộc của khán giả khi tham gia nhiều dự án quảng cáo và chụp ảnh 

Nhìn nhan sắc xinh đẹp từ khi mới lọt lòng của Zia và Ziggy không ít người không khỏi cảm thán. Có thể nói 2 chị em đã thừa hưởng hoàn toàn các gen xinh đẹp từ bố mẹ của mình. Ngay từ lúc mới sinh, Zia đã là tâm điểm truyền thông tại Philippines. Càng lớn, cô bé lại càng xinh xắn, lanh lợi, có tố chất ngôi sao nổi bật.

Ngất ngây trước gia đình cực phẩm nhất Philippines: 2 con nhỏ xinh xắn hết nấc, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 5
Càng lớn, cô bé lại càng xinh xắn, lanh lợi, có tố chất ngôi sao nổi bật

Hiện tại, cả nhà Dantes là ngôi sao quảng cáo đắt giá nhất nhì Philippines. Zia sở hữu gương mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn long lanh vô cùng đáng yêu. Thừa hưởng những đường nét hoàn hảo từ cha mẹ, thiên thần nhí được kỳ vọng sẽ trở thành một đại mỹ nhân trong tương lai.

Ngất ngây trước gia đình cực phẩm nhất Philippines: 2 con nhỏ xinh xắn hết nấc, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 6
Thiên thần nhí được kỳ vọng sẽ trở thành một đại mỹ nhân trong tương lai

Bên cạnh cô chị cả Zia, cậu em Ziggy cũng được netizen lùng sục ráo riết những hình ảnh ngay từ khi mới chào đời. Nhiều người nhận định Ziggy lớn lên chắc chắn sẽ trở thành sao nhí nổi tiếng nối tiếp truyền thống gia đình. 

Ngất ngây trước gia đình cực phẩm nhất Philippines: 2 con nhỏ xinh xắn hết nấc, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 7
Nhiều người nhận định Ziggy lớn lên chắc chắn sẽ trở thành sao nhí nổi tiếng

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