'Ác nữ' Hương Mật Tựa Khói Sương tung ảnh cổ phong mới, hiền quá nhận không ra

Vương Nhất Phi đã tung ra bộ ảnh cổ phong mới và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.
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Nữ diễn viên Vương Nhất Phi đã tung ra bộ ảnh cổ phong mới và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Tạo hình trang phục xanh nhạt kết hợp cùng kiểu tóc đơn giản giúp mỹ nhân sinh năm 1995 trông đẹp dịu dàng, cuốn hút. Có ý kiến cho rằng Vương Nhất Phi vốn quen mặt với những vai ác nữ nên giờ dịu dàng quá khiến khán giả nhận không ra.
Bên cạnh những lời khen ngợi không ngớt, cũng có ý kiến cho rằng Vương Nhất Phi không hợp với kiểu tạo hình nhẹ nhàng thế này. Cách trang điểm đậm sẽ phù hợp hơn và làm nổi bật được đường nét gương mặt của nàng tiểu Hoa. Dù vậy, vẻ đẹp dịu dàng của Vương Nhất Phi vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.
Vương Nhất Phi sinh ngày 14/6/1995 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Từ khi còn học cấp 3, Vương Nhất Phi đã theo học tại khoa ca múa trực thuộc học viện Vũ Đạo Bắc Kinh. Đến năm 2013, cô thi đỗ khoa biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh).
Trong dàn diễn viên trẻ có ngoại hình nổi bật ở Trung Quốc, Vương Nhất Phi được ca tụng có sắc đẹp thoát tục, thanh khiết. Theo Sina, nữ diễn viên sinh năm 1995 sở hữu vẻ đẹp “ngắm là mê mệt”. Tuy nhiên, gần đây, cô lại trở thành đối tượng bị cư dân mạng chỉ trích sau những phát ngôn tranh cãi dành cho công ty quản lý. Trên Weibo, cô bị chế nhạo chưa nổi tiếng đã biết xấc xược. Nhiều cư dân mạng đòi tẩy chay Vương Nhất Phi.
Nữ diễn viên đảm nhận nhiều vai phản diện trong các bộ phim gây tiếng vang lớn với loạt sao tên tuổi như: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba,... Tuy nhiên, đến nay cô vẫn có chưa có cơ hội vụt sáng thành sao. Dung mạo xinh đẹp, diễn xuất ổn định lại còn là nữ nhân dưới trướng Gia Hành Thiên Hạ, tuy nhiên Vương Nhất Phi vẫn cứ mãi loay hoay trong việc tìm cho mình một chỗ đứng trong showbiz.