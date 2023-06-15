'Ác nữ' Hương Mật Tựa Khói Sương tung ảnh cổ phong mới, hiền quá nhận không ra

Nữ diễn viên Vương Nhất Phi đã tung ra bộ ảnh cổ phong mới và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Tạo hình trang phục xanh nhạt kết hợp cùng kiểu tóc đơn giản giúp mỹ nhân sinh năm 1995 trông đẹp dịu dàng, cuốn hút. Có ý kiến cho rằng Vương Nhất Phi vốn quen mặt với những vai ác nữ nên giờ dịu dàng quá khiến khán giả nhận không ra.

Vẻ đẹp thanh thuần, diễm lệ của nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương.

Trong bộ lục y nền nã, nữ diễn viên khoe nét đẹp hiền dịu hiếm có.

Bên cạnh những lời khen ngợi không ngớt, cũng có ý kiến cho rằng Vương Nhất Phi không hợp với kiểu tạo hình nhẹ nhàng thế này. Cách trang điểm đậm sẽ phù hợp hơn và làm nổi bật được đường nét gương mặt của nàng tiểu Hoa. Dù vậy, vẻ đẹp dịu dàng của Vương Nhất Phi vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.