Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận 'tin vui', người hâm mộ trông chờ điều bất ngờ sắp tới

Sao quốc tế 15/06/2023 10:20

Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi không khỏi vui mừng khi 'đứa con' sắp được ra mắt công chúng.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, bộ phim Anh ấy bước ra từ ánh lửa đã lấy được giấy phép phát hành. Tác phẩm gây chú ý ngay từ khi mới công bố, vì có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ trung, ngoại hình đẹp.

Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận 'tin vui', người hâm mộ trông chờ điều bất ngờ sắp tới - Ảnh 1
Bộ phim Anh ấy bước ra từ ánh lửa được cấp phép phát hành 

Anh ấy bước ra từ trong ánh lửa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử xoay quanh Nam Sơ với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tấn công bạn trai cũ sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu.

Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.

Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận 'tin vui', người hâm mộ trông chờ điều bất ngờ sắp tới - Ảnh 2
Tạo hình của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi trong phim 

Cốt truyện ngọt ngào, dễ đoán, phim Anh ấy bước ra từ ánh lửa được kì vọng sẽ được sự đồng cảm của khán giả. Bên cạnh đó, sức hút của phim đến từ dàn diễn viên trẻ đẹp - Trương Tịnh Nghi, Hoàng Cảnh Du, Vương Tử Kỳ, Trương Lăng Hách, Đường Hiểu Thiên...

Trong đó, Trương Tịnh Nghi và Vương Tử Kỳ là những ngôi sao được đánh giá cao về diễn xuất. Với Trương Tịnh Nghi được chú ý ngay sau 2 bộ phim đầu tay là Bầu trời của thiếu niên phong khuyển và Anh muốn chúng ta ở bên nhau nhờ vẻ ngoài trong trẻo, kĩ năng diễn xuất đa dạng. Ngoài ra, tên tuổi cô được củng cố hơn sau dự án Nhất kiến khuynh tâm (đóng cùng Trần Tinh Húc), Chiếc bật lửa và váy công chúa (đóng cùng Trần Phi Vũ).

Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận 'tin vui', người hâm mộ trông chờ điều bất ngờ sắp tới - Ảnh 3
Ngoại hình của Trương Tịnh Nghi không quá nổi bật nhưng có nét riêng, dễ tạo dấu ấn với khán giả

Trang 163 (Trung Quốc) từng nhận xét, ngoại hình của Trương Tịnh Nghi không quá nổi bật nhưng có nét riêng, dễ tạo dấu ấn với khán giả. Cô có vẻ ngoài thanh xuân, nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mắt buồn, dễ hóa thân vào nhiều dạng vai.

Bên cạnh đó, điểm bất lợi lớn nhất của tác phẩm đến từ nam chính Hoàng Cảnh Du vì phong độ diễn xuất của anh không ổn định. Dù cho trước đó, anh đã nổi tiếng với các tác phẩm như Thượng ẩn, Hành động Biển Đỏ, Phi trì nhân sinh, Kết ái: Mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân, Hành động phá băng, Hạnh phúc trong tầm tay, Quân trang thân yêu...

Cùng ngày nhận tin vui Anh ấy bước ra từ ánh lửa có giấy phép phát hành, phim Mộng chi hải do Hoàng Cảnh Du, Vương Tử Tuyền, Lưu Sướng đóng cũng đóng máy.

Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận 'tin vui', người hâm mộ trông chờ điều bất ngờ sắp tới - Ảnh 4
Mộng chi hải do Hoàng Cảnh Du, Vương Tử Tuyền, Lưu Sướng đóng cũng đóng máy
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