Fan hành động thiếu suy nghĩ khiến Trương Tịnh Nghi phải gánh chịu hậu quả trong sự nghiệp

Sao quốc tế 01/06/2023 11:00

Hành động của fan nhà Trương Tịnh Nghi bị đánh giá là khá thiếu suy nghĩ.

Cách đây không lâu, Trương Tịnh Nghi và Đàn Kiện Thứ đã có cơ hội làm việc chung trong dự án điện ảnh Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần. Tuy hai diễn viên nhìn chung hợp tác với nhau khá vui vẻ, cũng không xảy ra bất hòa gì trong lúc quay phim, thế nhưng, fan hai Trương Tịnh Nghi và Đàn Kiện Thứ lại chẳng ưa gì nhau, chỉ chờ cơ hội để "dìm hàng" thần tượng của đối phương xuống.

Fan hành động thiếu suy nghĩ khiến Trương Tịnh Nghi phải gánh chịu hậu quả trong sự nghiệp - Ảnh 1
Trương Tịnh Nghi và Đàn Kiện Thứ đã có màn hợp tác được người hâm mộ mong đợi. 

Mới đây nhất, fan Trương Tịnh Nghi và fan Đàn Kiện Thứ lại tiếp tục xảy ra tranh cãi cực căng thẳng sau khi bên Đàn Kiện Thứ phát hiện fan nữ diễn viên 9x ác ý đánh giá 1 sao phim Lạp Tội Đồ Giám (do Đàn Kiện Thứ đóng chính), đã vậy người này còn chụp lại màn hình, đăng lên mạng khoe "chiến tích". 

Fan hành động thiếu suy nghĩ khiến Trương Tịnh Nghi phải gánh chịu hậu quả trong sự nghiệp - Ảnh 2
Đàn Kiện Thứ là gương mặt triển vọng của màn ảnh hoa ngữ. 

Sự việc sẽ không quá nghiêm trọng nếu như fan của Trương Tịnh Nghi không "ụp nồi nước bẩn" đó cho fan Châu Dã. Kết quả fan hai nhà còn công kích đến tận Weibo của các diễn viên. Được biết, hiện tại phần chia sẻ trong bài viết mới nhất của Trương Tịnh Nghi đã bị khóa.

Fan hành động thiếu suy nghĩ khiến Trương Tịnh Nghi phải gánh chịu hậu quả trong sự nghiệp - Ảnh 3
Trương Tịnh Nghi phải chịu đòn do hành động của fan. 

Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999, cao 1,68 m. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ký hợp đồng với công ty của Châu Tấn, Trần Khôn từ thời sinh viên. Người đẹp còn được đào tạo tại trường diễn xuất do Châu Tấn mở.

Fan hành động thiếu suy nghĩ khiến Trương Tịnh Nghi phải gánh chịu hậu quả trong sự nghiệp - Ảnh 4
Một loạt các tài khoản weibo cũng bị khóa sau màn khẩu chiến cực căng này.

Về Đàn Kiện Thứ, anh có xuất thân là một idol, ca sĩ nhưng thường được nhận xét có diễn xuất nổi bật, không kém cạnh các diễn viên đào tạo trường lớp bài bản. Thêm vào đó, ngoại hình điển trai và khí chất thông minh, sắc bắn của anh chàng hẳn là điểm cộng cho rất nhiều vai diễn. Nếu tin đồn này thành sự thật, đây hẳn sẽ là màn tái hợp cảm động, bù đắp cho kết cục bi thương của cặp đôi Tiểu Yêu - Tương Liễu trong Trường Tương Tư.

Fan hành động thiếu suy nghĩ khiến Trương Tịnh Nghi phải gánh chịu hậu quả trong sự nghiệp - Ảnh 5
Đàn Kiện Thứ có màn kết hợp với Dương Tử trong Trường Tương Tư được khán giả mong đợi. 

 

 

 

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