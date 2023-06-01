Fan hành động thiếu suy nghĩ khiến Trương Tịnh Nghi phải gánh chịu hậu quả trong sự nghiệp

Cách đây không lâu, Trương Tịnh Nghi và Đàn Kiện Thứ đã có cơ hội làm việc chung trong dự án điện ảnh Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần. Tuy hai diễn viên nhìn chung hợp tác với nhau khá vui vẻ, cũng không xảy ra bất hòa gì trong lúc quay phim, thế nhưng, fan hai Trương Tịnh Nghi và Đàn Kiện Thứ lại chẳng ưa gì nhau, chỉ chờ cơ hội để "dìm hàng" thần tượng của đối phương xuống.

Trương Tịnh Nghi và Đàn Kiện Thứ đã có màn hợp tác được người hâm mộ mong đợi.

Mới đây nhất, fan Trương Tịnh Nghi và fan Đàn Kiện Thứ lại tiếp tục xảy ra tranh cãi cực căng thẳng sau khi bên Đàn Kiện Thứ phát hiện fan nữ diễn viên 9x ác ý đánh giá 1 sao phim Lạp Tội Đồ Giám (do Đàn Kiện Thứ đóng chính), đã vậy người này còn chụp lại màn hình, đăng lên mạng khoe "chiến tích".