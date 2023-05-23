Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 23/05/2023 10:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình không khỏi phấn khích.

Những ngày qua, dự án Tích Hoa Chỉ do Hồ Nhất ThiênTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khai máy, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của cặp đôi này trên tạp chí Bazaar tuyên truyền cho bộ phim Tích Hoa Chỉ khiến dân tình không khỏi phấn khích.

Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 5Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 6

Có thể thấy, Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi xuất hiện trong trang phục với 2 tone màu trắng và đen pha lẫn giữa nét cổ điển lẫn hiện đại. Giữa khung cảnh thiên nhiên hữu tình xanh mướt càng làm nổi bật visual đỉnh cao, cùng chemistry ngập cảm giác lãng mạn của cặp đôi.

Cả hai diễn viên được đánh giá có ngoại hình trẻ trung, khí chất phù hợp với điều kiện nhân vật trong nguyên tác Tích Hoa Chỉ. Trong một vài ảnh leak từ đoàn phim, Trương Tịnh Nghi dù có tạo hình đơn giản nhưng vẫn khiến các netizen đều "đổ gục" trước nhan sắc cuốn hút của mỹ nhân. Được biết, đây cũng chính là vai diễn có tạo hình cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng.

Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 7Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 8

Còn nam chính Hồ Nhất Thiên từng bị nhận xét là không hợp cổ trang vì có gương mặt quá hiện đại. Tuy nhiên, tạo hình của Hồ Nhất Thiên ở Tích Hoa Chỉ lại được dân tình đánh giá rất cao.

Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 9Tích Hoa Chỉ vừa khởi quay, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng công khai 'hẹn hò' lãng mạn khiến dân tình phấn khích - Ảnh 10

Tích Hoa Chỉ được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Không Lưu. Nội dung xoay quanh xoay quanh tiểu thư Hoa Chỉ (Trương Tịnh Nghi). Cô che giấu thân phận 15 năm, tưởng mình có thể an ổn làm thiên kim tiểu thư đến hết đời. Ngờ đâu, nhà họ Hoa gặp nạn, Hoa Chỉ bất đắc dĩ phải ra tay cứu lấy nhà họ Hoa. Vì vậy cô mang tiếng xấu nữ giới mà dám xuất đầu lộ diện làm ăn, tính tình ghê gớm, "không dễ chọc vào". Trong tình cảnh ấy, cô không ngờ mình lại được một vị thế tử cầu hôn trước khi ra trận.

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Từ khóa:   Trương Tịnh Nghi Hồ Nhất Thiên sao hoa ngữ cbiz Tích Hoa Chỉ

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