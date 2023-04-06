Trương Tịnh Nghi có nhân cách vàng đối với fan hâm mộ qua hành động đẹp ở sân bay

Sao quốc tế 06/04/2023 14:04

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án phim khác nhau. Không chỉ có sự nghiệp đang lên, cô nàng còn có nhân cách đẹp dành cho fan hâm mộ.

Trương Tịnh Nghi là một trong những nàng tiểu hoa đang lên trong làng giải trí Hoa Ngữ. Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cô nàng có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án phim khác nhau. Không chỉ có sự nghiệp đang lên, cô nàng còn có nhân cách đẹp dành cho fan hâm mộ.

Trương Tịnh Nghi có nhân cách vàng đối với fan hâm mộ qua hành động đẹp ở sân bay - Ảnh 1

Mới đây, có một bài viết đã đăng tải loạt khoảnh ‘ấm lòng’ của Trương Tịnh Nghi dành cho fan hâm mộ. Theo đó, trong lần có mặt tại sân bay Thượng Hải, khi đang trò chuyện cùng fan, có người khen khuyên tai của Trương Tịnh Nghi đẹp. Ngay lập tức, cô ấy liền nói "Bạn có muốn không? Tôi tặng cho bạn nhé''.

Trương Tịnh Nghi có nhân cách vàng đối với fan hâm mộ qua hành động đẹp ở sân bay - Ảnh 2

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc đến việc không thể tặng khuyên tai đã dùng qua rồi nên Trương Tịnh Nghi đã lấy một đôi khuyên tai mới tặng cho người hâm mộ. Hành động ấm áp này của Trương Tịnh Nghi khiến các fan cực kỳ vui mừng, cảm động. Cô nàng vẫn là sao nữ thân thiện, đáng yêu với những người luôn ủng hộ mình.

Không những thế, sau Đêm hội Weibo diễn ra gần đây, Trương Tịnh Nghi đã được tặng banner có chữ kí của các fan hâm mộ. Cô nàng đã đem về nhà và không  đăng bài cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình.

Trương Tịnh Nghi có nhân cách vàng đối với fan hâm mộ qua hành động đẹp ở sân bay - Ảnh 3

Hiện tại, có thông tin dự án điện ảnh Đường Đời Xa Lạ do Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa đóng chính sẽ ra rạp vào ngày 28/4 tới đây. Các khán giả tiếp tục hóng đợi những thông tin tiếp theo liên quan đến cô nàng.

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