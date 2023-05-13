Trương Tịnh Nghi khiến netizen 'quay xe cực gắt' với tạo hình xinh đẹp, đập tan lời chê bai không hợp cổ trang

Trương Tịnh Nghi (23 tuổi) được yêu thích qua các phim đề tài thanh xuân, được fan đặt biệt danh "Tình đầu" màn ảnh. Năm ngoái, Trương Tịnh Nghi gây sốt khi vào vai nữ chính trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu cùng diễn xuất tốt, cô nàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, Trương Tịnh Nghi cũng được đánh giá là không hợp với tạo hình cổ trang.

Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Trương Tịnh Nghi ở phim cổ trang

Mới đây, tạo hình đầu tiên của Trương Tịnh Nghi trong Tích Hoa Chỉ đã được hé lộ. Cô nàng diện một bộ đồ cổ trang màu hồng nhạt cùng kiểu tóc tết một bên trẻ trung. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Trương Tịnh Nghi ở phim cổ trang. Có vẻ như không hẳn cô nàng bị dìm khi mặc đồ cổ trang mà chỉ do chưa tìm được tạo hình phù hợp mà thôi.

Tạo hình của Trương Tịnh Nghi trong Tích Hoa Chỉ

Trước đó không lâu, tạo hình đầu tiên của Hồ Nhất Thiên trong vai nam chính Tích Hoa Chỉ cũng đã được hé lộ. Chàng mỹ nam này cũng từng bị nhận xét là không hợp cổ trang vì có gương mặt quá hiện đại. Tuy nhiên, tạo hình của Hồ Nhất Thiên ở Tích Hoa Chỉ lại được dân tình đánh giá rất cao.

Tạo hình của Hồ Nhất Thiên ở Tích Hoa Chỉ lại được dân tình đánh giá rất cao

Trương Tịnh Nghi được khán giả khen hợp vai cô con gái nhà giàu, có biệt danh "Công chúa" trong phim. Ngoài ra, cô thể hiện tinh tế thay đổi tâm lý của nhân vật trong bảy năm. Các cảnh Trương Tịnh Nghi khóc, dằn vặt với căn bệnh trầm cảm được khán giả Trung chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, khen diễn xuất.

Trương Tịnh Nghi được khán giả khen hợp vai cô con gái nhà giàu, có biệt danh "Công chúa" trong phim

Trương Tịnh Nghi được trang 163 nhận xét đẹp dịu dàng, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt biết nói, phù hợp với các bộ phim đề tài học sinh, sinh viên, người trẻ lập nghiệp. Nhiều khán giả đặt biệt danh cho cô là "Tình đầu", "Nữ thần thanh xuân".

Nữ diễn viên còn đóng vai An Nhiên phim "Bầu trời của thiếu niên phong khuyển" (2020) và Uyển Khanh phim "Nhất kiến khuynh tâm" (2022). Các nhân vật cô đảm nhiệm đều xuất thân trong gia đình giàu có, ngoại hình mềm yếu nhưng tính cách cứng cỏi.