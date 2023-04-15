Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'?

Sao quốc tế 15/04/2023 17:35

Mới đây, Trương Tịnh Nghi lại lần nữa "gây bão" cộng đồng mạng khi hóa thân thành công chúa hoa cực xinh đẹp. 

Nhờ thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi trở thành một trong những gương mặt sáng giá trong dàn tiểu hoa 95. Không chỉ có diễn xuất tốt, cô nàng còn được nhận xét là sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Mới đây, Trương Tịnh Nghi lại lần nữa gây sốt cộng đồng mạng khi hóa thân thành công chúa hoa cực xinh đẹp. Khi tham gia một sự kiện, Trương Tịnh Nghi đã diện một chiếc váy trễ vai phối hoa bồng bềnh.

Điều đáng chú ý nhất chính là kiểu tết tóc lệch và cài hoa lên đầu của cô nàng trong lần lộ diện này. Vẻ đẹp trong sáng, mong manh tựa nàng thơ của Trương Tịnh Nghi khiến nhiều người không thể rời mắt. 

Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 1Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 2Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 3Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 4Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 5Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 6Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 7

Sau khi kết thúc Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi đã bắt đầu ghi hình dự án mới mang tên Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa. Bạn trai màn ảnh của cô lần này là nam diễn viên có nhiều ồn ào và không ít lần bị đồn hẹn hò Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du.

Trương Tịnh Nghi hóa công chúa hoa, nhan sắc ra sao mà dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 8

Tuy nhiên, Trương Tịnh Nghi bắt đầu đối mặt với nhiều chỉ trích. Ban đầu, không ít khán giả cho rằng đó không phải thời điểm lý tưởng để Trương Tịnh Nghi nhận dự án mới, lại có tuyến tình cảm với người khác.

Nhiều hình ảnh hậu trường ngọt ngào của cô và Hoàng Cảnh Du được đăng tải giữa lúc cặp đôi Lý Tuân - Chu Vận đang gây sốt, không khỏi bị mang ra mổ xẻ, so sánh. Song, đó chưa phải lý do lớn nhất khiến mỹ nhân 9X bị chê bai.

 

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Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án phim khác nhau. Không chỉ có sự nghiệp đang lên, cô nàng còn có nhân cách đẹp dành cho fan hâm mộ.

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