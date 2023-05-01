Bất ngờ với loạt 'đãi ngộ' Trương Tịnh Nghi nhận được từ Châu Tấn và Trần Khôn

Khi Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập thông báo tuyển diễn viên, Trương Tịnh Nghi đã ghi danh và trở thành 1 trong 20 người được nhận vào công ty trong số 6.000 ứng viên dự tuyển. Do đó, thời điểm mới dấn thân vào showbiz, Trương Tịnh Nghi thường được netizen gọi là "gà cưng" của Châu Tấn và Trần Khôn. Tài năng của ngôi sao họ Trương được Trần Khôn phát hiện ra khi đang là sinh viên tại Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh).

Sau khi nổi tiếng với bộ phim truyền hình Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em), đời tư của Trương Tịnh Nghi đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Để đạt được những thành quả như vậy, có công sức đóng góp rất lớn của bộ đôi Trần Khôn - Châu Tấn .

Ngoài ra, có thông tin cho biết, nữ diễn viên còn được Trần Khôn nhận làm con gái nuôi. Thế nên, nam tài tử Họa Bì không những dành cho Trương Tịnh Nghi tài nguyên tốt nhất, mà còn bảo vệ cô hết mình, chỉ cần trên mạng có đánh giá tiêu cực về "gà nhà", Trần Khôn liền trực tiếp đăng Weibo bênh vực.

Bên cạnh đó, Trương Tịnh Nghi còn rất được "Quốc bảo diễn xuất" Châu Tấn nâng niu trong lòng bàn tay. Châu Tấn vốn không thích tham gia gameshow, chương trình tạp kỹ, nhưng vì để nâng đỡ cho Trương Tịnh Nghi mà cô đã đổi ý, đi tới đâu cũng mang "gà cưng" theo.

Gần đây, khi biên kịch Vu Chính công kích Trương Tịnh Nghi trên trang cá nhân, Trần Khôn cũng lên tiếng bênh vực, ủng hộ cô con gái nuôi.

Trong lớp tiểu hoa trẻ, mới nổi gần đây của Hoa ngữ như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân hay Vương Sở Nhiên,... không khó để nhìn ra tài nguyên mà Trương Tịnh Nghi đang nắm giữ nổi trội hơn hẳn, khi cô được tiếp xúc cả kịch bản phim truyền hình lẫn điện ảnh. Ngay từ tác phẩm đầu tay, Trương Tịnh Nghi đã được đảm nhận vai nữ chính trong Bầu Trời Thiếu Niên Phong Khuyển và sau đó là dự án điện ảnh Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau.

Trong bộ Vô Danh vừa lên sóng đầu năm của Ảnh đế Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác,... Trương Tịnh Nghi cũng có cơ hội góp mặt. Tuy thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng vẫn đủ để dân tình hiểu Châu Tấn và Trần Khôn trọng dụng mỹ nhân 9x tới mức nào.