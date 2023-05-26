Trương Tịnh Nghi gây bão khi đổi sang phong cách quyến rũ tại trời Tây

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi được công chúng chú ý nhiều hơn. Gắn liền với hình ảnh trong trẻo, thanh tú nhưng khi cô nàng thay đổi phong cách vẫn dành được sự khen ngợi của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trương Tịnh Nghi khi tham gia sự kiện của một thương hiệu thời trang tại Pháp. Có thể thấy, cô nàng xuất hiện với cây đen trong bộ đầm đầy quyến rũ. Rũ bỏ hình ảnh cô em dễ thương bằng phong cách sexy lần này, nàng tiểu hoa được khen ngợi nhan sắc đầy ấn tượng và khí chất.

Trước đó, cũng tại sự kiện này, Trương Tịnh Nghi có cơ hội đứng chung khung hình với dàn sao nổi tiếng Châu Á và Âu Mỹ như Lisa (BLACKPINK), V (BTS), Park Bo Gum và Future. Bức ảnh gây bão những ngày qua vì hội tụ đỉnh cao nhan sắc.

Được biết, Trương Tịnh Nghi là tiểu hoa đang lên của Cbiz. Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

Thời gian gần đây, Trương Tịnh Nghi chính thức gia nhập đoàn phim Tích Hoa Chỉ đóng chính cùng Hồ Nhất Thiên. Đây là tạo hình cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng và đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đa số các netizen đều ‘đổ gục’ trước nhan sắc của cô nàng và nhận xét rằng hình ảnh mới của cô tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cuốn hút.