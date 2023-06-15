Loạt ảnh khoe nhan sắc của Thái Y Lâm khi diện áo dài, tắm biển ở Hội An

Khoảnh khắc Thái Y Lâm mặc đồ bơi, ngồi đánh đàn guitar trong khuôn viên của một resort ở Hội An khiến fan thích thú. Loạt ảnh sau đó nhận về hơn 80.000 lượt thích và nhiều bình luận từ khán giả chỉ sau vài giờ đăng tải.

Vào ngày 15/6, ca sĩ Thái Y Lâm đã chia sẻ loạt ảnh cô nàng diện áo dài, tắm biển và thăm thú nhiều địa danh tại đây. Cô cũng trải nghiệm thả đèn hoa đăng, mua sắm và thưởng thức các món ăn ngon của Việt Nam.

Thái Y Lâm gia nhập làng giải trí từ năm 1999 và được mệnh danh là diva của làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc). Nữ ca sĩ thành công khi xây dựng hình tượng gợi cảm và phong cách biểu diễn táo bạo.

Thời mới nổi tiếng, năm 2001, Thái Y Lâm từng có tin đồn tình cảm với “vua nhạc pop” Đài Loan Châu Kiệt Luân. Hai người đã có nhiều sản phẩm âm nhạc chung cũng như biểu diễn trên cùng sân khấu dù không công khai thừa nhận chuyện yêu đương. Sau những hiểu lầm vì sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai hiện đang giữ quan hệ bạn bè thân thiết. Thái Y Lâm còn có tin đồn tình cảm với diễn viên Bành Vu Yến, người mẫu Cẩm Vinh…

Thái Y Lâm bắt đầu con đường ca hát đến nay đã 23 năm, thường được so sánh với “Thiên hậu Hồng Kông” Vương Phi về mức độ nổi tiếng và lượng khán giả yêu mến. Các ca khúc nổi bật của cô là Mặt trời không lặn, Quảng trường Praha, Thỏa hiệp, Hôm nay em phải gả cho anh, Mỹ nhân kế... đã nằm trong danh sách các ca khúc kinh điển ở hệ thống karaoke Hoa ngữ khắp thế giới.

Giọng hát nhẹ nhàng, âm điệu mạnh mẽ, khỏe khắn của chất liệu pop-dance, ca từ dễ đi vào lòng người… là những yếu tố khiến các bài hát được nhiều người yêu thích. Do đó việc các ca khúc của Thái Y Lâm biến mất khỏi hệ thống karaoke là sự thất vọng lớn đối với các khán giả mê âm nhạc cũng như loại hình giải trí này.