Từng được 'lăng xê' nhất dàn hoa 95, Châu Dã liệu có thoát mác 'bình hoa diễn kém'?

Sao quốc tế 12/06/2023 14:20

Châu Dã hiện đang là một trong những tiểu hoa đán 9X đang được lăng xê mạnh mẽ nhất.

Xuất hiện trong sự kiện Đêm hội điện ảnh Weibo, Châu Dã giành giải thưởng Diễn viên tiến bộ của năm. Giải thưởng được đánh giá là trao xứng đáng, sau những gì người đẹp sinh năm 1998 thể hiện trong bộ phim truyền hình cổ trang Hộ tâm.

Thực tế, thành tích phim này chỉ ở mức trung bình, kỹ xảo bị chê, nhưng Châu Dã lại trở thành điểm nổi bật. Cô thoát mác "bình hoa diễn kém".

Từng được 'lăng xê' nhất dàn hoa 95, Châu Dã liệu có thoát mác 'bình hoa diễn kém'? - Ảnh 1

Dù cốt truyện không mới, diễn biến dễ đoán, song phim vẫn nhận được kỳ vọng có thể bứt phá về chất lượng. Các diễn viên trẻ cũng là những “luồng gió mới” với khả năng diễn xuất triển vọng. 

Hầu Minh Hạo sinh năm 1997,  từng là cựu thực tập sinh của SM Entertainment – công ty giải trí bậc nhất tại Hàn Quốc. Sau đó, anh về nước phát triển sự nghiệp và gặt hái nhiều thành tích. Anh tham gia gần 10 phim điện ảnh, 20 phim truyền hình và được khán giả Hoa ngữ yêu thích. Các phim nổi bật của tài tử như: Ta chính là một cô nương như thế, Sống không dũng cảm, Uổng phí thanh xuân, Hàn Võ ký…

Từng được 'lăng xê' nhất dàn hoa 95, Châu Dã liệu có thoát mác 'bình hoa diễn kém'? - Ảnh 2

Châu Dã sinh năm 1998, gây ấn tượng bởi nhan sắc trong sáng, ngọt ngào. Sao nữ từng được chú ý khi đảm nhận nữ chính trong phim điện ảnh Tam quý tình sử, vai phụ trong Em của thời niên thiếu, Sơn Hà lệnh… Cô được đề cử tại giải Kim Ưng, giải Bách Hoa và giải Điện ảnh châu Á lần thứ 14. Trong năm 2023, Châu Dã còn đóng cặp với Trần Phi Vũ trong Đếm ngược nói yêu em. 

Từng được 'lăng xê' nhất dàn hoa 95, Châu Dã liệu có thoát mác 'bình hoa diễn kém'? - Ảnh 3

Hộ tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim xoay quanh câu chuyện về linh long Thiên Diệu bị phong ấn sức mạnh ở tứ phương. Vảy hộ tâm của Thiên Diệu rơi vào người cô bé Nhạn Hồi vốn bị khuyết tim bẩm sinh, cứu mạng cô. 20 năm sau, Thiên Diệu tìm thấy Nhạn Hồi, lợi dụng cô để tìm lại các bộ phận khác của cơ thể, phá giải phong ấn. 

Nhạn Hồi muốn thoát khỏi Thiên Diệu nhưng cả hai không thể rời xa nhau. Thiên Diệu dần bị cảm động bởi sự dễ thương và tấm lòng chính nghĩa của Nhạn Hồi sau khi cô nhiều lần liều chết cứu hắn. Tình cảm của cả hai dần vun đắp và cùng nhau chống lại các thế lực tà ác.

Từng được 'lăng xê' nhất dàn hoa 95, Châu Dã liệu có thoát mác 'bình hoa diễn kém'? - Ảnh 4Từng được 'lăng xê' nhất dàn hoa 95, Châu Dã liệu có thoát mác 'bình hoa diễn kém'? - Ảnh 5

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