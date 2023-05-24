Châu Dã tiết lộ hình mẫu nam chính lý tưởng khiến cô rung động, liệu có giống Hầu Minh Hạo?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn phỏng vấn về hình tượng nam chính khiến Châu Dã rung động, cô đã đưa ra sự lựa chọn bất ngờ.

Thời gian gần đây, dự án Hộ Tâm do Châu Dã và Hầu Minh Hạo đóng chính đã chính thức lên sóng. Chính vì thế mọi nhất cử nhất động của cả 2 diễn viên chính luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn phỏng vấn của Châu Dã trong buổi tuyên truyền phim Hộ Tâm. Theo đó, khi được hỏi về hình tượng nam chính khiến Châu Dã rung động, cô đã đưa ra sự lựa chọn bất ngờ.

Cụ thể, nam chính của Châu Dã phải có hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Một người vừa là giáo sư đại học, vừa là đại ca xã hội đen. Bên cạnh đó, tính cách người phải trưởng thành, trầm ổn; dù nham hiểm, tham vọng nhưng vẫn phải dịu dàng, si tình. Có thể nói, hình mẫu nam chính trong lòng Châu Dã thuộc kiểu người "lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với một mình em".

Trước đó, trong buổi livestream quảng bá phim Hộ Tâm, Châu Dã gây tranh cãi vì liên tục đọc sai từ "sám hối" tới 4 lần, bạn diễn Hầu Minh Hạo phải nhắc cô sửa lại. Cô nàng ngay lập tức xin lỗi và cho biết do quá hồi hộp nên đọc sai. Tuy nhiên, khán giả Trung Quốc không hài lòng với lời giải thích của Châu Dã, mà xếp cô vào nhóm minh tinh "mù chữ" cùng với Triệu Lộ Tư, Angelababy hay Vương Nhất Bác.

Châu Dã sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là "gà cưng" của Lý Băng Băng. Cô nổi tiếng với vai phụ Ngụy Lai trong Em Của Thời Niên Thiếu. Tuy nhiên, trong các tác phẩm lên sóng gần đây là Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa, diễn xuất của Châu Dã tệ tới mức trở thành chủ đề bàn luận, nhận chỉ trích từ người xem.

Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo nhận được 'quả ngọt' bất ngờ nhưng vẫn không khiến netizen hài lòng? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hộ Tâm do Châu Dã và Hầu Minh Hạo đóng chính đã lập được thành tích bất ngờ nhưng vẫn không làm hài lòng được netizen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-da-tiet-lo-hinh-mau-nam-chinh-ly-tuong-khien-co-rung-ong-lieu-co-giong-hau-minh-hao-585259.html