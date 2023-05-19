Châu Dã bất ngờ làm một chuyện bẽ mặt trước Hầu Minh Hạo khiến dân tình xôn xao?

Sao quốc tế 19/05/2023 15:03

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn để quảng bá bộ phim Hộ Tâm, Châu Dã đã làm một chuyện bẽ mặt trước Hầu Minh Hạo khiến dân tình xôn xao.

Những ngày qua, dự án Hộ Tâm do Hầu Minh HạoChâu Dã chính thức lên sóng và nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Visual đẹp đôi ngập tràn chemistry, màn tương tác ăn ý của cặp đôi trong bộ phim đã khiến dân tình không khỏi thích thú và không ngừng ‘đẩy thuyền’.

Châu Dã bất ngờ làm một chuyện bẽ mặt trước Hầu Minh Hạo khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, trong một buổi phỏng vấn để quảng bá bộ phim Hộ Tâm, khi Châu Dã được hỏi ấn tượng đầu tiên của cô về bạn diễn Hầu Minh Hạo thế nào. Cô nàng liền nhanh chóng đáp lại ấn tượng của cô về Hầu Minh Hạo là vai diễn Trương Khởi Linh trong Đạo Mộ Bút Ký. Tuy nhiên, trên thực tế, Hầu Minh Hạo cũng từng đóng Đạo Mộ Bút Ký phiên bản năm 2018 nhưng với vai diễn Ngô Tà, còn nam diễn viên vào vai Trương Khởi Linh năm đó lại là Thành Nghị.

Châu Dã bất ngờ làm một chuyện bẽ mặt trước Hầu Minh Hạo khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 2

Ngay khi biết bản thân đã nói sai về bạn diễn, Châu Dã đã 'chết đứng' không nói nên lời. Tuy nhiên, đa phần khán giả lại cho rằng cô nàng trông dễ thương mặc dù câu trả lời bị hố. Theo nhiều khán giả vốn dĩ dự án Đạo Mộ Bút Ký có rất nhiều phần, mỗi phần lại có diễn viên khác nhau, khó có thể nào nhớ hết tất cả nhân vật. Chính vì điều này mà Châu Dã trả lời sai cũng là điều dễ hiểu và không đáng bị chê trách.

Châu Dã bất ngờ làm một chuyện bẽ mặt trước Hầu Minh Hạo khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, không ít dân tình nhắc lại chuyện Trương Tân Thành cũng từng ‘vạ miệng’ nói dối về cảm nhận vai diễn cũ của bạn diễn Tôn Thiên. Theo đó, trong một buổi phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim Đã Nhiều Năm Như Thế, Trương Tân Thành được hỏi rằng từng xem phim nào của Tôn Thiên trước khi hợp tác. Nam diễn viên đã trả lời rằng có xem Gió Thổi Bán Hạ và chỉ xem đoạn có bạn diễn của mình mà thôi. Câu trả lời tưởng như bình thường này lại khiến nhiều người thấy không hài lòng.

Châu Dã bất ngờ làm một chuyện bẽ mặt trước Hầu Minh Hạo khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 4

Nguyên nhân là bởi ở thời điểm Trương Tân Thành và Tôn Thiên hợp tác, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ vẫn chưa chiếu. Thậm chí dự án phim này cũng chưa tung ra trailer nào cả. Chính vì vậy dân tình cho rằng Trương Tân Thành cố ý nói dối để đánh bóng bản thân. Sự việc khiến hình ảnh của Trương Tân Thành xấu đi rất nhiều trong mắt khán giả.

 

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