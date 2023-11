Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo nhận 'điểm sáng' le lói giữa cơn bão 'lời chê'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hộ Tâm do Châu Dã và Hầu Minh Hạo đóng chính đã chính thức phá nhiệt độ 8500 điểm trên nền tảng Youku. Thành tích này ‘le lói’ điểm sáng mới cho bộ phim sau màn bị chê tơi tả từ khi lên sóng.

Nguyên nhân chính ở đồ họa của tác phẩm. Theo đó, một số khán giả cho rằng kĩ xảo của phim khá yếu kém và non tay. Họ đánh giá nhiều nhân vật thần bí xuất hiện trong phim như hoạt hình, tạo cảm giác không chân thật cho người xem.

Phim do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính khó thu hút về mặt truyền thông. Bởi cả hai đều chưa gây được ấn tượng mạnh mẽ trong làng giải trí Hoa ngữ. Châu Dã có diễn xuất thất thường, hay bị réo tên vào topic diễn viên đẹp nhưng không biết điều tiết biểu cảm trong diễn xuất. Hầu Minh Hạo cũng có phong độ trồi sụt, ngoại hình lại có phần non nớt so với thiết lập Thiên Diệu trong nguyên tác.

Hộ Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể cuộc đời thăng trầm đời của chàng trai Thiên Diệu. Hai mươi năm trước, Thiên Diệu bị môn chủ phái Nghiễm Hàn mà mình tin tưởng lột da rút gân và bị phong ấn bằng sức mạnh ngũ hành. Thế nhưng sau hơn 10 năm, linh hồn của Thiên Diệu lại vô tình thoát khỏi phong ấn. Anh biết mình bị phong ấn ở trong một hồ nước ở trên núi nên đã gắn xác trên một cậu bé, chờ đợi thời cơ lấy lại long cốt của mình.

Trong quá trình đó, Thiên Diệu gặp được Nhan Hồi. Đây là một cô gái mang dòng máu rồng chứa hộ tâm lân có thể giúp anh giải được phong ấn. Vậy nên Thiên Diệu đã bắt đầu lợi dụng Nhạn Hồi để tìm lại các bộ phận khác trên cơ thể mình. Mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó. Sau nhiều lần Nhạn Hồi không quản ngại nguy hiểm lấy thân bảo vệ mình, Thiên Diệu đã bị lay động. Trong khi đó, Nhạn Hồi cũng biết mối quan hệ giữa mình và Thiên Diệu là không thể chặt đứt.