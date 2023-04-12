Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bất ngờ phát tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ

Sao quốc tế 12/04/2023 15:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Hộ Tâm do Hầu Minh Họa và Châu Dã đóng chính bất ngờ phát tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Hộ Tâm do Hầu Minh Họa và Châu Dã đóng chính dự kiến lên sóng sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến khán giả hóng đợi.

Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bất ngờ phát tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ - Ảnh 1

Được biết, ngay từ khi có thông tin chuyển thể, các fan ngôn tình huyền huyễn đã bày tỏ nhiều sự kỳ vọng vào dự án này bởi nguyên tác là một tiểu thuyết có nội dung rất hay. Thêm vào đó, tác giả Cửu Lộ Phi Hương còn tham gia vào quá trình sản xuất với vai trò biên kịch, càng khiến khán giả thêm tin tưởng vào chất lượng của Hộ Tâm phiên bản truyền hình.

Trước đó, đoàn phim đã tung ra loạt poster của cặp đôi chính cũng như đoạn trailer dài hơn 1 phút. Gần đây, bộ ảnh đôi trên tạp chí Trendmo của cặp chính Hầu Minh Hạo và Châu Dã với nhan sắc chất lượng đâhn này sắc huyền ảo. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng đoàn phim đang phát những tín hiệu đầy chất lượng bộ phim sẽ lên sóng trong thời gian gần nhất.

Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bất ngờ phát tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ - Ảnh 2Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bất ngờ phát tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ - Ảnh 3Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bất ngờ phát tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ - Ảnh 4

Hộ Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể cuộc đời thăng trầm đời của chàng trai Thiên Diệu. Hai mươi năm trước, Thiên Diệu bị môn chủ phái Nghiễm Hàn mà mình tin tưởng lột da rút gân và bị phong ấn bằng sức mạnh ngũ hành. Thế nhưng sau hơn 10 năm, linh hồn của Thiên Diệu lại vô tình thoát khỏi phong ấn. Anh biết mình bị phong ấn ở trong một hồ nước ở trên núi nên đã gắn xác trên một cậu bé, chờ đợi thời cơ lấy lại long cốt của mình.

Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bất ngờ phát tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ - Ảnh 5

Trong quá trình đó, Thiên Diệu gặp được Nhan Hồi. Đây là một cô gái mang dòng máu rồng chứa hộ tâm lân có thể giúp anh giải được phong ấn. Vậy nên Thiên Diệu đã bắt đầu lợi dụng Nhạn Hồi để tìm lại các bộ phận khác trên cơ thể mình. Mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó. Sau nhiều lần Nhạn Hồi không quản ngại nguy hiểm lấy thân bảo vệ mình, Thiên Diệu đã bị lay động. Trong khi đó, Nhạn Hồi cũng biết mối quan hệ giữa mình và Thiên Diệu là không thể chặt đứt.

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