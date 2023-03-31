Khoảnh khắc ngọt xỉu của Lâm Nhất và Châu Dã trong Đừng Rung Động Vì Anh khiến netizen cứ ngỡ cặp đôi đang hẹn hò thật

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc ngọt xỉu của Châu Dã và Lâm Nhất trên phim trường Đừng Rung Động Vì Anh.

Dự án Đừng Rung Động Vì Anh do Châu Dã và Lâm Nhất đóng chính đã chính thức khai máy thời gian gần đây. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường liên quan tới cặp đôi luôn được công chúng quan tâm Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của Châu Dã và Lâm Nhất trên phim trường Đừng Rung Động Vì Anh. Theo đó, khán giả không khỏi ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc ‘ngọt xỉu’ chemistry tràn màn hình của cặp đôi. Thậm chí có người còn nhận định Châu Dã và Lâm Nhất như thể đang hẹn hò thật.

Bên cạnh tương tác ngọt ngào thì visual ‘xứng đôi vừa lứa’ của cặp đôi cũng ‘ghi điểm’ với khán giả. Nếu nam chính Lâm Nhất có ngoại hình điển trai, dáng người cao đúng chuẩn soái ca ngôn tình thì nữ chính Châu Dã lại sở hữu nhan sắc thanh thuần, đậm chất thanh xuân ngọt ngào. Hứa hẹn sẽ có màn kết hợp bùng nổ khi dự án lên sóng.

Đừng Rung Động Vì Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kiều Diêu. Nội dung kể về Nhạc Thiên Linh (Châu Dã) vốn yêu thầm Cố Tầm (Lâm Nhất) từ lâu. Cuối cùng trước khi Cố Tầm sắp tốt nghiệp, Thiên Linh đã tỏ tình với anh nhưng anh lại từ chối cô. Nhạc Thiên Linh chán nản đăng nhập vào game tức giận giết 18 mạng. Người đồng đội lạnh lùng trong game nhận ra có chỗ không đúng, vì thế đã quan tâm cô. Người này biết cô vừa tỏ tình đã bị từ chối thì thầm vui vẻ. Tuy vẫn chưa gặp mặt nhưng bản thân anh đã yêu thầm cô từ rất lâu. Thế sự không ngờ, người đồng đội trong game này hóa ra lại chính là Cố Tầm và anh cũng kịp nhận ra mình đã trót dại từ chối crush Thiên Linh của mình.

Châu Dã và 'tình tin đồn' Angelababy như xé sách bước ra trong loạt ảnh poster đầu tiên của Đừng Rung Động Vì Anh Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Đừng Rung Động Vì Anh đã tung ra poster đầu tiên của cặp đôi chính Châu Dã và Lâm Nhất.

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