Châu Dã bị chê 'mù chữ' vì nói sai từ thông dụng trong livestream quảng bá phim Hộ Tâm

Mới đây, trong buổi livestream tuyên truyền cho bộ phim Hộ Tâm , Hầu Minh Hạo và Châu Dã đã có buổi trò chuyện khá vui vẻ, sôi nổi. Chuyện không có gì để nói nếu Châu Dã không liên tiếp đọc sai 4 lần từ ‘chànhui’ (xám hối, thú tội) thành ‘qiànhui’ (ngàn ân huệ). Thậm chí cô nàng còn không hề hay biết mình đọc sai. Cho đến khi Hầu Minh Hạo đọc lại đúng chính tả, Châu Dã mới nhận ra sự việc. Nữ diễn viên đã xin lỗi và giải thích là mình bị nói nhầm vì đang vui quá khích.

Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc với việc Châu Dã đọc sai từ ngữ thông dụng này. Họ cho rằng là một nghệ sĩ thường xuyên đọc kịch bản nhiều chữ thì việc đọc sai từ này không thể chấp nhận được. Thậm chí, họ còn nghi ngờ về trình độ học vấn của Châu Dã và cho rằng cô nàng bị mù chữ.

Trước đó, trong một buổi phỏng vấn để quảng bá bộ phim Hộ Tâm, Châu Dã cũng từng bẽ mặt với bạn diễn Hầu Minh Hạo và mọi người khi nói sai về tên vai diễn của nam diễn viên. Khi Châu Dã được hỏi ấn tượng đầu tiên của cô về bạn diễn Hầu Minh Hạo thế nào. Cô nàng liền nhanh chóng đáp lại ấn tượng của cô về Hầu Minh Hạo là vai diễn Trương Khởi Linh trong Đạo Mộ Bút Ký.

Tuy nhiên, trên thực tế, Hầu Minh Hạo cũng từng đóng Đạo Mộ Bút Ký phiên bản năm 2018 nhưng với vai diễn Ngô Tà, còn nam diễn viên vào vai Trương Khởi Linh năm đó lại là Thành Nghị. Ngay khi biết bản thân đã nói sai về bạn diễn, Châu Dã đã 'chết đứng' không nói nên lời.

Nói về vấn đề diễn viên bị chê ‘mù chữ’, trước Châu Dã, Triệu Lộ Tư từng bị đài trung ương CCTV của Trung Quốc chê bai yếu kém văn hóa, thiếu chuyên nghiệp trong công việc. Đài truyền hình này còn xếp cô vào nhóm sao trẻ "mù chữ", có trình độ học vấn và ứng xử trước truyền thông hạn chế. Đài CCTV đã có động thái xóa hàng loạt bài đăng liên quan đến nữ diễn viên.

Được biết, vào cuối năm 2022, Triệu Lộ Tư quay phim Ngõ nhỏ cho đài CCTV. Đóng phim lịch sử nhưng Triệu Lộ Tư không nhớ được vai diễn của cô sống ở giai đoạn nào của đất nước, không nhớ ngày thành lập Đảng. Câu hỏi về định nghĩa nghề diễn viên, nữ diễn viên sinh năm 1998 cũng không thể trả lời trọn vẹn.