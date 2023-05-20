Châu Dã và Hầu Minh Hạo khiến dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' với loạt ảnh ôm ấp tình tứ trên bãi biển

Sao quốc tế 20/05/2023 11:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Châu Dã và Hầu Minh Hạo ôm ấp tình tứ trên bãi biển khiến dân tình phấn khích.

Những ngày qua, dự án Hộ Tâm do Châu DãHầu Minh Hạo đóng chính đã chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mọi thông tin liên quan đến dự án này luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Châu Dã và Hầu Minh Hạo trên tạp chí Bazzar để quảng bá cho bộ phim Hộ Tâm. Có thể thấy, cặp đôi xuất hiện trên bãi biển đầy hoang sơ cùng với 2 tone màu trắng đen nêu bật lên nét hoang dã của cặp đôi. Điểm nhấn là màn tương tác ăn ý, đầy tình cảm đã tạo hiệu ứng tích cực cho bộ ảnh.

Châu Dã và Hầu Minh Hạo khiến dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' với loạt ảnh ôm ấp tình tứ trên bãi biển - Ảnh 1Châu Dã và Hầu Minh Hạo khiến dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' với loạt ảnh ôm ấp tình tứ trên bãi biển - Ảnh 2Châu Dã và Hầu Minh Hạo khiến dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' với loạt ảnh ôm ấp tình tứ trên bãi biển - Ảnh 3Châu Dã và Hầu Minh Hạo khiến dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' với loạt ảnh ôm ấp tình tứ trên bãi biển - Ảnh 4

Hộ Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể cuộc đời thăng trầm đời của chàng trai Thiên Diệu. Hai mươi năm trước, Thiên Diệu bị môn chủ phái Nghiễm Hàn mà mình tin tưởng lột da rút gân và bị phong ấn bằng sức mạnh ngũ hành. Thế nhưng sau hơn 10 năm, linh hồn của Thiên Diệu lại vô tình thoát khỏi phong ấn. Anh biết mình bị phong ấn ở trong một hồ nước ở trên núi nên đã gắn xác trên một cậu bé, chờ đợi thời cơ lấy lại long cốt của mình.

Châu Dã và Hầu Minh Hạo khiến dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' với loạt ảnh ôm ấp tình tứ trên bãi biển - Ảnh 5

Trong quá trình đó, Thiên Diệu gặp được Nhan Hồi. Đây là một cô gái mang dòng máu rồng chứa hộ tâm lân có thể giúp anh giải được phong ấn. Vậy nên Thiên Diệu đã bắt đầu lợi dụng Nhạn Hồi để tìm lại các bộ phận khác trên cơ thể mình. Mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó. Sau nhiều lần Nhạn Hồi không quản ngại nguy hiểm lấy thân bảo vệ mình, Thiên Diệu đã bị lay động. Trong khi đó, Nhạn Hồi cũng biết mối quan hệ giữa mình và Thiên Diệu là không thể chặt đứt.

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