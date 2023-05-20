Châu Dã và Hầu Minh Hạo khiến dân tình 'xỉu lên xỉu xuống' với loạt ảnh ôm ấp tình tứ trên bãi biển

Những ngày qua, dự án Hộ Tâm do Châu Dã và Hầu Minh Hạo đóng chính đã chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mọi thông tin liên quan đến dự án này luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Châu Dã và Hầu Minh Hạo trên tạp chí Bazzar để quảng bá cho bộ phim Hộ Tâm. Có thể thấy, cặp đôi xuất hiện trên bãi biển đầy hoang sơ cùng với 2 tone màu trắng đen nêu bật lên nét hoang dã của cặp đôi. Điểm nhấn là màn tương tác ăn ý, đầy tình cảm đã tạo hiệu ứng tích cực cho bộ ảnh.