Ngô Kinh tái ngộ cùng Giả Tịnh Văn sau hơn 20 năm đóng 'Tiểu Lý Phi Đao'

Mới đây, Ngô Kinh đã có dịp gặp lại bạn diễn Giả Tịnh Văn trong Tiểu Lý Phi Đao (1999) trong sự kiện Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 25. Hai nghệ sĩ nắm tay, nói chuyện vui vẻ và chụp hình kỷ niệm. Hình ảnh hội ngộ của hai ngôi sao được công chúng chú ý, chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngô Kinh và Giả Tịnh Văn tham gia phim Tiểu Lý Phi Đao khi cả hai vẫn chưa có nhiều tiếng tăm. Ngôi sao võ thuật thể hiện vai diễn A Phi, ngoại hình trẻ trung, điển trai. Giả Tịnh Văn vào vai Tiểu Hồng. Dự án còn có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Tiêu Ân Tuấn, Tiêu Tường, Phạm Băng Băng...

Sau thành công của phim, Ngô Kinh và Giả Tịnh Văn có những hướng đi khác nhau. Giả Tịnh Văn được đôn lên đóng nữ chính và có nhiều bộ phim nổi tiếng khắp châu Á như Cô dâu thứ 100, Tần Vương Lý Thế Dân, Rẽ trái rẽ phải, Chí tôn hồng nha, Ỷ thiên đồ long ký, Song long hội, Phi long tại thiên, Hán Vũ Đế, Thái Bình công chúa bí sử...

Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 2005, Giả Tịnh Văn kết hôn với thiếu gia nhà giàu Tôn Chí Hạo. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không nữ mơ, nữ diễn viên bị chồng bạo hành, bị mẹ chồng nghi ngờ, đối xử lạnh nhạt. Dù từng trải qua cuộc hôn nhân nhiều sóng gió, Giả Tịnh Văn vẫn tin tưởng vào tình yêu. Năm 2014, nữ diễn viên công khai tình cảm với nam diễn viên Tu Kiệt Khải kém cô 9 tuổi. Đến năm 2015, hai nghệ sĩ đăng ký kết hôn và có thêm hai con gái đáng yêu.

Năm 2021, với phim điện ảnh Thác nước, Giả Tịnh Văn giành chiến thắng, trở thành Ảnh hậu tại Liên hoan phim Kim Mã. Để vào vai, nữ diễn viên dọn ra sống một mình trong một tháng, tăng 5 kg, thức trắng nhiều đêm để gương mặt trở nên tiều tuỵ, hốc hác.

Sự nghiệp của Ngô Kinh lận đận hơn khi anh theo đuổi dòng phim võ thuật đã bước sang giai đoạn thoái trào. Nam diễn viên bị nhiều chấn thương hành hạ. Để có tiền thực hiện dự án, Ngô Kinh phải giấu vợ cầm cố nhà cửa tài sản. Tuy nhiên, hiện tại, Ngô Kinh là ông hoàng phòng vé Trung Quốc với tổng doanh thu hơn 30 tỷ NDT. Nam diễn viên trở thành ngôi sao điện ảnh được yêu thích số 1 tại giới giải trí Hoa ngữ.