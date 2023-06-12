MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc?

Sao quốc tế 12/06/2023 14:19

Cuối cùng cũng có người hoa thân thành tiểu Cốt giống hơn cả Triệu Lệ Dĩnh.

Việc Triệu Lệ Dĩnh lần thứ ba lọt top đề cử của giải Bạch Ngọc Lan chứng minh diễn xuất của người đẹp sinh năm 1987 đã được giới chuyên môn công nhận. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử với các phim Hoa Thiên Cốt và Minh Lan truyện. Trong đó, Hoa Thiên Cốt chính là vai diễn giúp Triệu Lệ Dĩnh một bước thành sao và nhận được nhìn nhận cao về diễn xuất.

MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc? - Ảnh 1
Tạo hình đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt. 

Tham gia chương trình Manh Thám Tra Án mới đây, Tạ Na đã khiến cư dân mạng được phen “bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa” khi cosplay Hoa Thiên Cốt, vai diễn để đời, có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. 

MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc? - Ảnh 2
MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc? - Ảnh 3 

 Tạo hình này có thể được xem là huyền thoại của Triệu Lệ Dĩnh.

Trong màn cosplay Hoa Thiên Cốt, Tạ Na đã cố tình học theo cách cầm kiếm và thần thái của bạn thân. Tạo hình tóc búi hai bên và phục trang trắng cũng được thiết kế giống như bản gốc. Cộng đồng mạng xứ Trung đã hết lời khen ngợi Tạ Na trên mạng xã hội

MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc? - Ảnh 4
Khán giả không phân biệt nổi đâu là Hoa Thiên Cốt phiên bản gốc. 

Trước đó, cô cũng đã từng có màn hóa thân thành bạn thân trong một gameshow. Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Sau khi lên sóng vào năm 2015, bộ phim đã khuynh đảo màn ảnh Hoa Ngữ với rating cùng lượt người xem cao ngất ngưởng. Dù đạt thành tích ấn tượng nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn gây nhiều tiếc nuối vì kết cục chưa làm thỏa mãn người xem. 

MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc? - Ảnh 5
MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc? - Ảnh 6
Tạ Na nhận được nhiều lời khen ngợi bởi màn cosplay khá giống bản gốc. 

Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trước cơ hội tạo nên dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, nâng cao địa vị của cô. Nếu thắng giải Nữ chính xuất sắc lần này, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ được khẳng định, vượt qua Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Nghê Ni, trở thành tiểu hoa đán lứa 85 thứ hai giành Thị hậu.

MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc? - Ảnh 7
Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trước cơ hội lớn trong sự nghiệp. 
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Từ khóa:   hoa thiên cốt triệu lệ dĩnh MC Tạ Na Manh Thám Tra Án sao Cbiz

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