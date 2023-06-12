MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc?

Việc Triệu Lệ Dĩnh lần thứ ba lọt top đề cử của giải Bạch Ngọc Lan chứng minh diễn xuất của người đẹp sinh năm 1987 đã được giới chuyên môn công nhận. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử với các phim Hoa Thiên Cốt và Minh Lan truyện. Trong đó, Hoa Thiên Cốt chính là vai diễn giúp Triệu Lệ Dĩnh một bước thành sao và nhận được nhìn nhận cao về diễn xuất.

Tạo hình đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt.

Tham gia chương trình Manh Thám Tra Án mới đây, Tạ Na đã khiến cư dân mạng được phen “bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa” khi cosplay Hoa Thiên Cốt, vai diễn để đời, có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh.