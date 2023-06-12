Cúc Tịnh Y tiếp tục có nước đi sai lầm ở Hoa Nhung, nên học hỏi Triệu Lệ Dĩnh điểm này

Sao quốc tế 12/06/2023 15:31

Cúc Tịnh Y luôn ngại xấu khi hóa thân vào nhân vật khiến cho các vai diễn của cô đều không được đánh giá cao.

Trong các mỹ nhân thế hệ 9X, nhan sắc của Cúc Tịnh Y được giới truyền thông và khán giả công nhận.Nhiều tác phẩm dù nội dung còn thiếu sót nhưng với ngoại hình nổi bật, Cúc Tịnh Y vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngoại hình cũng là yếu tố quyết định tạo nên sức hút của một tác phẩm. Trở lại sau 2 năm vắng bóng, Cúc Tịnh Y trong "Hoa nhung" vẫn được chú ý nhờ ngoại hình.

Cúc Tịnh Y tiếp tục có nước đi sai lầm ở Hoa Nhung, nên học hỏi Triệu Lệ Dĩnh điểm này - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y bị chê hóa thân nhân vật không phù hợp. 

Xuất thân từ idol, Cúc Tịnh y luôn có nét trang điểm mang đậm phong cách hot girl, lối make up này nhiều lần được Cúc Tịnh Y mang lên phim. Tuy nhiên cô có phần lạm dụng quá mức khiến người xem chán ngán. 

Cúc Tịnh Y tiếp tục có nước đi sai lầm ở Hoa Nhung, nên học hỏi Triệu Lệ Dĩnh điểm này - Ảnh 2
Tạo hình a hoàn của mỹ nữ 4000 năm khiến người xem khó hiểu. 

Cúc Tịnh Y luôn đẹp trong mọi tình huống khiến người xem ngán ngẩm. Có thể nói, nữ diễn viên chưa hề xấu trong bất kỳ tình huống nào. Ở những phim trước, cô nàng cũng có những phân cảnh bị bắt cóc nhưng vẫn make up chỉnh chu.

Cúc Tịnh Y tiếp tục có nước đi sai lầm ở Hoa Nhung, nên học hỏi Triệu Lệ Dĩnh điểm này - Ảnh 3
Đến mức khi hóa thân thành nam nhân, cô vẫn không thể hóa thân trọn vẹn vào nhân vật bởi lớp make up dày đặt. 

Điều phi lí là dù cải trang nam có cũng như không nhưng nhân vật của cô dễ dàng qua mặt các nam nhân, trong đó có cả nam chính Viêm Việt. Có thể nói, nhan sắc là điều khiến Cúc Tịnh Y thu hút người xem nhưng lần này đã phản tác dụng.

Cúc Tịnh Y tiếp tục có nước đi sai lầm ở Hoa Nhung, nên học hỏi Triệu Lệ Dĩnh điểm này - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận xấu để có những thước phim hoàn hảo. 

Trái với Cúc Tịnh Y, Triệu Lệ Dĩnh hầu như không dùng công nghệ "cà" mặt nhằm tăng hiệu ứng làm đẹp da của diễn viên như phần lớn các bộ phim khác. Điều này giúp diễn viên trong phim trở nên chân thực và năng lực diễn xuất được bộc lộ rõ nét.

Cúc Tịnh Y tiếp tục có nước đi sai lầm ở Hoa Nhung, nên học hỏi Triệu Lệ Dĩnh điểm này - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận không dùng công nghệ làm đẹp trên phim để có những thước phim chân thực.

 Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sức hút của cô và lời khen của công chúng dành cho cô. Nữ diễn viên thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, gương mặt tươi tắn, khắc họa hình ảnh người phụ nữ sống không hạnh phúc, chịu nhiều thử thách trong cuộc sống. 

Cúc Tịnh Y tiếp tục có nước đi sai lầm ở Hoa Nhung, nên học hỏi Triệu Lệ Dĩnh điểm này - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh chinh phục khán giả bằng diễn xuất đỉnh cao. 
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Đây không phải lần đầu tiên Cúc Tịnh Y gây tranh cãi khi giả trai trong phim.

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