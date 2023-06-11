Lý do 'Hoa Nhung' của Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần được dự đoán 'bạo hồng' trong năm nay

Sao quốc tế 11/06/2023 07:30

Cúc Tịnh Y hóa thân thành nữ chính Ngụy Chi, ban đầu gây chú ý với thân phận nô tì bị ngược đãi. Thế nhưng, nhan sắc của "mỹ nhân 4000 năm có một" tiếp tục trở thành đề tài bàn tán.

Sự trở lại của "mỹ nhân 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y ở "Hoa nhung" được nhiều fan mong chờ. May mắn hơn so với "Dữ phượng hành", "Trường tương tư" của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, dự án cổ trang mới mang tên "Hoa nhung" của cô đã được lên sóng trước nền tảng iQIYI, đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân họ Cúc sau hơn 2 năm vắng bóng màn ảnh.

Trong bộ phim, Cúc Tịnh Y hóa thân thành nữ chính Ngụy Chi, ban đầu gây chú ý với thân phận nô tì bị ngược đãi. Thế nhưng, nhan sắc của "mỹ nhân 4000 năm có một" tiếp tục trở thành đề tài bàn tán.

Lý do 'Hoa Nhung' của Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần được dự đoán 'bạo hồng' trong năm nay - Ảnh 1Lý do 'Hoa Nhung' của Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần được dự đoán 'bạo hồng' trong năm nay - Ảnh 2

Ưu điểm của cô khi đóng bộ phim này là việc sở hữu nhan sắc và dung mạo xinh đẹp, trong trẻo. Trang Sohu còn chỉ ra rằng Ngụy Chi của Cúc Tịnh Y có phần quá xinh đẹp dù nhân vật phải trải qua nhiều sương gió. Trang sức và váy áo của Cúc Tịnh Y cũng nổi bật hơn rất nhiều so với các nhân vật vốn thuộc vai vế trên cô. Điều này cho thấy đoàn phim đang tận dụng triệt để nhan sắc của Cúc Tịnh Y nhằm thu hút khán giả theo dõi.

Hiện tại, bộ phim "Hoa nhung" do Cúc Tịnh Y đóng chính đang lên sóng. Tuy nhiên, truyền thông "Hoa ngữ" cho rằng thành tích và mức độ đánh giá tích cực của khán giả khá thấp do màn trình diễn chưa tốt của Cúc Tịnh Y. Hầu hết khán giả đều cho rằng "Hoa nhung" sở hữu cốt truyện hấp dẫn, có đầy đủ các yếu tố của một bộ phim tiên hiệp kỳ ảo. Phim có nút thắt, mở, có những âm mưu, thủ đoạn xen lẫn những phân cảnh cảm động, ngọt ngào.

Lý do 'Hoa Nhung' của Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần được dự đoán 'bạo hồng' trong năm nay - Ảnh 3Lý do 'Hoa Nhung' của Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần được dự đoán 'bạo hồng' trong năm nay - Ảnh 4Lý do 'Hoa Nhung' của Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần được dự đoán 'bạo hồng' trong năm nay - Ảnh 5

"Hoa nhung" là bộ phim tiên hiệp do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính, xoay quanh câu chuyện cô gái Ngụy Chi bị xem như sao chổi từ bé. Cô lớn lên ở nước Ngụy, nơi rất thịnh hành việc tu tiên. Với bản tính thầm lặng nhưng không yếu đuối, cô can đảm tham gia lễ thành nhân kiểm tra tiên duyên căn cốt. Tại đây, nhóm 36 người trong đó có Ngụy Chi bị soi ra bóng phượng hoàng trong kính Giám Tiên, do đó tất cả bị đưa vào thư viện Bạch Lộ học tập.

Ở thư viện, sư phụ Viêm Việt vô cùng nghiêm khắc, khiến lũ học trò sống trong nhưng lụa từ bé khổ không biết đâu mà kể. Thực ra Viêm Việt là thiên quân ở thượng giới, hạ giới để tìm kiếm người kế thừa huyết mạch phượng hoàng, bởi theo truyền thuyết, phượng hoàng có sức mạnh hủy diệt tam giới. Để thuận lợi bước lên vị trí thiên quân, giết chết phượng hoàng là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với hắn. Viêm Việt bị luật trời bó buộc, không thể can dự vào việc ở thế gian, nhưng lại dần có hứng thú với cô gái Ngụy Chi thông minh, kiên cường.

Đóng với sao nam trẻ tuổi, Cúc Tịnh Y chứng minh thực lực 'gánh phim' Hoa Nhung

Đóng với sao nam trẻ tuổi, Cúc Tịnh Y chứng minh thực lực 'gánh phim' Hoa Nhung

Mới đây, bộ phim Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính đã ra mặt khán giả trên nền tảng IQIYI.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Quách Tuấn Thần sao hoa ngữ sao châu á Hoa Nhung

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