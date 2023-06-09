Đàm Tùng Vận xuất hiện khác lạ trong hậu trường, nhan sắc ra sao mà bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ?

Sao quốc tế 09/06/2023 13:45

Mới đây, hình ảnh mới của Đàm Tùng Vận trên phim trường Em Đẹp Hơn Anh Sao đã được đăng tải khiến cư dân mạng được dịp bàn tán xôn xao.

Đàm Tùng Vận đã có khoảng thời gian đầu năm 2023 khá thành công, khi có các dự án phim đạt rating và thành tích cao. Sau Quy lộ, cô nàng tiếp tục hợp tác với một tiểu sinh điển trai là Hứa Khải trong Em đẹp hơn ánh sao.

Mới đây, hình ảnh mới của Đàm Tùng Vận trên phim trường Em Đẹp Hơn Anh Sao đã được đăng tải. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý là nhan sắc có phần khác lạ của nàng tiểu hoa. Nhiều người đặt nghi vấn rằng nữ diễn viên đã động dao kéo nên giờ gương mặt mới cứng đơ như vậy.

Đàm Tùng Vận xuất hiện khác lạ trong hậu trường, nhan sắc ra sao mà bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 1Đàm Tùng Vận xuất hiện khác lạ trong hậu trường, nhan sắc ra sao mà bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 2

Ngay lập tức, nhan sắc của Đàm Tùng Vận trong hình ảnh mới đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Song, không ít ý kiến cho rằng nhan sắc Đàm Tùng Vận vẫn như xưa. Chẳng qua ở hai hình ảnh mới cô nàng bị photoshop quá đà nên mới trở thành khác lạ như vậy.

Trên thực tế, ở bộ ảnh mới được đăng tải cách đây không lâu, gương mặt Đàm Tùng Vận vẫn trẻ trung, xinh đẹp tự nhiên không hề có dấu hiệu động dao kéo.

Đàm Tùng Vận xuất hiện khác lạ trong hậu trường, nhan sắc ra sao mà bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 3

 

Hiện tại, bộ phim Em Đẹp Hơn Anh Sao do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính đã bước vào những cảnh quay cuối cùng. Khán giả đang vô cùng mong đợi dự án phim này sớm được lên sóng trong năm nay. 

Đàm Tùng Vận xuất hiện khác lạ trong hậu trường, nhan sắc ra sao mà bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 4

Em đẹp hơn ánh sao nói về Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận thủ vai) là một hình mẫu nhân tài của ngành khoa học kỹ thuật, vì thực hiện ước mơ mà từ chức không chút do dự, bắt đầu bước vào con đường khởi nghiệp. Vào thời gian đầu, Kỷ Tinh gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn thay, cô được sự ủng hộ của tổng giám đốc công ty Y Tế Đông Dương – Hàn Đình (Hứa Khải). Nhờ sự đầu tư cổ phần của Hàn Đình, công ty của cô thành lập cuối cùng mới đi đúng hướng. Trải qua thời gian làm việc khó khăn nếm trải thành công lẫn thất bại, hai nhân vật chính dành tình cảm sâu đậm cho nhau.

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