Từ Hy Viên 'mất tích' khỏi Cbiz trong 9 tháng qua, sức khỏe yếu hay đang mang thai?

Sao quốc tế 10/06/2023 15:35

Mới đây, thông tin Từ Hy Viên hiện đang sức khỏe suy yếu, không thể đi lại đã gây bàn tán trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Gần đây, tin tức Từ Hy Viên đã 9 tháng không xuất hiện cùng lời chia sẻ từ ông xã người Hàn Quốc rằng nữ diễn viên Đài Loan "sức khỏe suy yếu, không thể đi lại", gây bàn tán trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Các bài viết liên quan đến tình trạng của người đẹp Vườn sao băng thu hút gần 40 triệu lượt đọc chỉ trong một ngày.

Theo ETtoday, lần cuối cùng Từ Hy Viên lộ diện trước truyền thông là vào cuối tháng 9/2020. Nữ diễn viên quay quảng cáo, cùng chồng Koo Jun Yup (DJ Koo) trả lời phỏng vấn tạp chí về chuyện hôn nhân. Sự biến mất của Từ Hy Viên gây ra nhiều đồn đoán.

Từ Hy Viên 'mất tích' khỏi Cbiz trong 9 tháng qua, sức khỏe yếu hay đang mang thai? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, trên show truyền hình phát sóng ngày 2/6, theo MC Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên - chị gái cô chỉ nằm trên giường, không ra ngoài cũng không động ngón tay vào bất kỳ việc gì suốt thời gian qua. Koo Jun Yup cũng xác nhận anh và gia đình phải chăm sóc Từ Hy Viên như "một đứa trẻ".

Chia sẻ nguyên nhân, Koo Jun Yup cho biết sức khỏe của Từ Hy Viên hiện tại rất yếu, không thể đi lại nhiều, phải cơm bưng nước rót tận giường. Có lúc, nữ diễn viên đi vệ sinh hay ăn uống cũng cần có người giúp đỡ.

Để nâng cấp ngoại hình, sao nữ ăn chay suốt 10 năm, thậm chí tiêm thuốc chống đông máu vì muốn thử nghiệm phương pháp làm trắng da. Điều này khiến cô thường xuyên bị bầm tím cơ thể, đối diện với nguy cơ máu khó đông khi cơ thể gặp phải vết thương hở. Chế độ làm đẹp cực đoan dẫn tới nhiều hệ lụy sức khỏe cho Từ Hy Viên sau khi kết hôn và sinh con. Do áp lực sinh con nối dõi cho gia đình Uông Tiểu Phi, cô buộc phải bỏ thói quen ăn chay. Việc thay đổi thực đơn ăn uống khiến nữ diễn viên bị rối loạn nội tiết tố, khó mang thai và phải làm thụ tinh nhân tạo ròng rã 4 năm.

Từ Hy Viên 'mất tích' khỏi Cbiz trong 9 tháng qua, sức khỏe yếu hay đang mang thai? - Ảnh 2

Không chỉ vậy, cơ thể nữ diễn viên còn bị tổn thương, bào mòn nghiêm trọng sau 2 lần sinh con và 2 lần sảy thai. Lúc sinh bé thứ 2, cô "đi vào quỷ môn quan" khi bị co giật, hôn mê, mất trí nhớ trong khoảng nửa tháng vì dị ứng thuốc tê.

Ngôi sao Bong bóng mùa hè cũng không ở cữ đàng hoàng để phục hồi sức khỏe sau những lần sinh nở, sảy thai. Cô luôn phải ra ngoài làm việc trong tình trạng cơ thể yếu ớt, tinh thần tồi tệ. Nữ diễn viên từng đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh. Việc dùng nhiều loại thuốc điều trị động kinh và stress trong nhiều năm qua khiến Từ Hy Viên mất khả năng kiểm soát cân nặng.

 

 

Lý do cuối cùng được truyền thông và dư luận Trung Quốc đặt nghi vấn là Từ Hy Viên ở ẩn vì mang thai ngoài ý muốn con của Koo Jun Yup. Việc nghệ sĩ nằm liệt giường trong thời gian thai kỳ từng được ghi nhận ở showbiz Trung Quốc.

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