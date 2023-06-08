Từ Hy Viên khiến công chúng không khỏi lo lắng khi 9 tháng 'biệt vô âm tín'

Từ Hy Viên 9 tháng nay không xuất hiện trước truyền thông, làm dấy lên những tin đồn thất thiệt về sức khỏe của cô.

Hôm 6/6, từ khóa "Từ Hy Viên đã 9 tháng không xuất hiện" trở thành cụm từ tìm kiếm hot trên Weibo, trong khi các bài viết liên quan tới thông tin này thu hút hơn 36 triệu lượt đọc, gần 3.000 thảo luận. Một số tờ báo Đài Loan thống kê, vào ngày 8/3 năm ngoái, Từ Hy Viên và DJ Koo tuyên bố kết hôn, kể từ đó, ngoại trừ quay quảng cáo vào khoảng ngày 20/9 cùng năm, Từ Hy Viên đã không xuất hiện trước công chúng. Từ Hy Viên trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo Gần đây, khi tham gia một show truyền hình, DJ Koo - chồng Từ Hy Viên - tiết lộ sức khỏe của vợ yếu, không thể đi lại nhiều. Anh còn nói bản thân rất chiều vợ, thi thoảng cô nằm trên giường, anh đút cho cô ăn, bế cô vào nhà tắm...

Thông tin gây tò mò cho khán giả, nhiều người phỏng đoán diễn viên mang thai, sức khỏe yếu... Hiện đại diện của Từ Hy Viên chưa lên tiếng. Nhiều người phỏng đoán người đẹp đang mang thai nên sức khỏe yếu Mặc dù "biến mất" khỏi tầm ngắm của truyền thông, Từ Hy Viên vẫn thi thoảng lên "hot search".

Không riêng Từ Hy Viên, vài ngày qua, chồng cũ của cô - doanh nhân Uông Tiểu Phi - cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội. Trước đó, anh gần như ngày nào cũng đăng bài, livestream. Một nguồn tin thân cận với doanh nhân cho biết Uông Tiểu Phi đang bị ốm. Chồng cũ của cô cũng đột nhiên 'im hơi lặng tiếng' suốt thời gian qua Từ Hy Viên, sinh năm 1976, bước vào làng giải trí Hoa ngữ từ năm 18, 19 tuổi khi thành lập nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ. Năm 2001, tên tuổi cô vụt sáng khắp châu Á với vai Sam Thái trong bộ phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan. Từ khi kết hôn và sinh con, cô ngừng đóng phim để chăm lo gia đình. Từ Hy Viên tái hôn với tình cũ Koo Jun Yup sau nhiều năm xa cách Nữ diễn viên xứ Đài thông báo kết hôn vào ngày 8/3 vừa rồi, gần bốn tháng sau khi ly hôn với chồng cũ, doanh nhân Uông Tiểu Phi. Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm và hai con chung. Tháng 3/2022, Từ Hy Viên thông báo tái hôn với người yêu cũ, nam ca sĩ người Hàn Quốc - Koo Jun Yup sau 24 năm xa cách. Cặp đôi từng có mối quan hệ một năm từ năm 1998 nhưng chia tay vì Koo Jun Yup tập trung phát triển sự nghiệp.

Từ Hy Viên được chồng chăm sóc 'như bà hoàng', nguyên nhân khiến dân tình không khỏi xót xa Mới đây, Từ Hy Đệ tiết lộ trên show truyền hình anh rể Koo Jun Yup (DJ Koo) yêu chiều Từ Hy Viên như bà hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-hy-vien-khien-cong-chung-khong-khoi-lo-lang-khi-9-thang-biet-vo-am-tin-590060.html