Từ Hy Viên được chồng chăm sóc 'như bà hoàng', nguyên nhân khiến dân tình không khỏi xót xa

Sao quốc tế 03/06/2023 21:21

Mới đây, Từ Hy Đệ tiết lộ trên show truyền hình anh rể Koo Jun Yup (DJ Koo) yêu chiều Từ Hy Viên như bà hoàng.

Vào ngày 2/6, ETtoday đưa tin Từ Hy Đệ tiết lộ trên show truyền hình anh rể Koo Jun Yup (DJ Koo) yêu chiều Từ Hy Viên như bà hoàng. Cụ thể, Từ Hy Đệ cho biết, sau khi tái hôn, chị gái cô không ra ngoài, kể cả đưa đón con đi học cũng giao cho người giúp việc, tài xế. Ở nhà, Từ Hy Viên không đụng móng tay vào bất kỳ việc gì. Cô cả ngày nằm trên giường xem phim, mua sắm online. Nữ diễn viên được chồng cơm bưng nước rót tận giường.

 

Koo Jun Yup cũng xác nhận chia sẻ của Từ Hy Đệ. Nam ca sĩ cho biết phải chăm sóc vợ như trẻ con vì sức khỏe của Từ Hy Viên không tốt, không thể đi lại nhiều.

Từ Hy Viên được chồng chăm sóc 'như bà hoàng', nguyên nhân khiến dân tình không khỏi xót xa - Ảnh 1Từ Hy Viên được chồng chăm sóc 'như bà hoàng', nguyên nhân khiến dân tình không khỏi xót xa - Ảnh 2

Theo bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên, sức khỏe của sao nữ sa sút nhiều năm qua. Cô gặp vấn đề tim mạch, dễ bị động kinh và ngất xỉu khi mệt mỏi, xúc động quá mức. Vì vậy, Từ Hy Viên hạn chế ra ngoài, ngừng đóng phim. Cô thi thoảng nhận chụp ảnh tạp chí, làm đại diện thương hiệu với thời gian làm việc ngắn, không chịu áp lực.

 

Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo vào tháng 3/2022. Cả hai nối lại nhân duyên dang dở khi ca sĩ Hàn Quốc chủ động liên hệ với người đẹp xứ Đài sau khi cô chính thức ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi vào cuối năm 2021.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên gặp nhau lần đầu từ 25 năm trước. Sau khi Từ Hy Viên ly hôn, DJ Koo chủ động liên lạc với nữ diễn viên. Họ nhanh chóng kết hôn chỉ sau vài lần trò chuyện. Ngày 28/3/2022, cả hai hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Loan. Kể từ đó, DJ Koo và Đại S trở thành cặp tình nhân tâm điểm của showbiz Hoa ngữ.

Từ Hy Viên được chồng chăm sóc 'như bà hoàng', nguyên nhân khiến dân tình không khỏi xót xa - Ảnh 3

Sau khi kết hôn với Từ Hy Viên, danh tiếng của DJ Koo gia tăng đáng kể. Hiện tại, nam ca sĩ làm việc tại Đài Loan, anh nhận mức thù lao khoảng 10.000 USD cho mỗi đêm biểu diễn. Mức cát-xê này cao hơn so với thu nhập của người bình thường, song khó có thể chi trả đủ cho các sinh hoạt phí đắt đỏ của Từ Hy Viên. Đồng thời, ước mơ mua nhà tại Đài Bắc của DJ Koo còn cách khá xa.

Trong chia sẻ gần đây nhất của nữ diễn viên Bong bóng mùa hè, cô cho biết cuộc sống hiện tại đơn giản, bình lặng tận hưởng hạnh phúc. Ưu tiên của Từ Hy Viên là nuôi dạy hai con nhỏ, duy trì hôn nhân viên mãn với Koo Jun Yup. Cô không có ý định quay lại showbiz đóng phim hay tham gia chương trình giải trí.

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