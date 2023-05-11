Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng" trước thông tin Từ Hy Viên xác nhận cô từng bị sảy thai 2 lần ở cuộc hôn nhân với doanh nhân Uông Tiểu Phi.

Theo thông tin Next Apple, vào ngày 10/5, một số trang tin đăng tin đồn người đẹp 47 tuổi mang thai, sau đó nhắc chuyện cô từng "sảy thai nhiều lần". Sự việc dấy lên nhiều bàn tán, đồn đoán trên mạng xã hội. Nay sau đó, thông qua, qua luật sư, Từ Hy Viên cho biết cô từng hai lần không giữ được con.

Cụ thể, lần thứ nhất là trước đám cưới với Uông Tiểu Phi năm 2011, bấy giờ, cô phải phẫu thuật vì em bé mất trong bụng mẹ. Bốn ngày sau ca phẫu thuật, cô tổ chức hôn lễ với Uông Tiểu Phi. Lúc đó, cơ thể còn yếu, tâm trạng buồn bã, cô không đón tiếp bạn bè, khách mời chu đáo. Từ Hy Viên cho biết sắp tới Ngày của mẹ, bị gợi lại những chuyện cũ, cô rất buồn khổ, tự trách, nhớ con. Diễn viên khó thở vì nỗi đau giày vò. Cho rằng chuyện của cô có thể cũng khiến những phụ nữ đồng cảnh ngộ đau đớn, cô muốn gửi sự động viên, cảm thông tới họ. Từ Hy Viên viết: "Mong tất cả người mẹ, đặc biệt những người từng không giữ được con, có Ngày của mẹ hạnh phúc".

Năm 2018, Từ Hy Viên tiếp tục mang thai nhưng phôi thai không phát triển. Cô phải làm phẫu thuật để tránh biến chứng nguy hiểm. Khi cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi, nữ diễn viên bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc) ghi hình show Happiness Trio đã ký kết trước đó. Sau 2 lần sảy thai đầy đau khổ, cô rất trân trọng con gái Uông Hy Nguyệt và con trai Uông Hy Lâm. Ngôi sao xứ Đài cho biết phải làm thụ tinh ống nghiệm mới sinh được con đầu lòng. Bé thứ hai đến tự nhiên nhưng lại khiến Từ Hy Viên rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh" trong lúc sinh nở. Cô bị co giật, hôn mê vì dị ứng thuốc tê. Trải qua 4 lần mang thai gian khó, sức khỏe Từ Hy Viên bị bào mòn, không thể phục hồi. Vì vậy, trong cuộc hôn nhân với Koo Jun Yup, nữ diễn viên đề nghị không sinh con và nhận được sự ủng hộ từ ca sĩ Hàn Quốc. Hy Viên và Tiểu Phi công bố ly dị hồi tháng 11/2021, sau 10 năm chung sống. Hai con sống ở Đài Loan với diễn viên. Tháng 3/2022, Từ Hy Viên kết hôn với ca sĩ Hàn Quốc DJ Koo - bạn trai của cô hồi thập niên 1990. DJ Koo tới Đài Loan sống cùng Từ Hy Viên và các con riêng của vợ.

Xôn xao tin Ngôn Thừa Húc và Từ Hy Viên 'cắt đứt liên lạc', người trong cuộc nói gì? Mới đây, Ngôn Thừa Húc bác bỏ thông tin xảy ra bất hòa, cắt đứt liên lạc với Từ Hy Viên sau khi hợp tác trong bộ phim thần tượng kinh điển màn ảnh xứ Đài Vườn sao băng.

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