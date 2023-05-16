Uông Tiểu Phi tổ chức sinh nhật cho con trai nhưng lại bị Từ Hy Viên khởi kiện vì một lý do?

Mới đây, trên trang cá nhân, Uông Tiểu Phi đăng ảnh bữa tiệc sinh nhật con và viết: "Chúc mừng sinh nhật Uông Hy Lâm, bố sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con". Loạt ảnh cho thấy bữa tiệc mừng được tổ chức trong một phòng thư viện. Màn hình lớn trên tường sách ghi "Tiệc sinh nhật của Hy Lâm", dưới mặt đất tràn ngập bóng bay, trên bàn là chiếc bánh ghi 7 tuổi cùng nhiều đồ chơi chất chồng.

Một số nghệ sĩ thổi bóng, diễn ảo thuật được mời tới góp vui. Uông Tiểu Phi ngồi cạnh con và bạn bè, khách mời, mọi người đều cười nói vui vẻ. Địa điểm Uông Tiểu Phi check-in cũng cho thấy anh về Đài Loan. Thời gian này, Uông Tiểu Phi đi lại giữa Đài Loan - Đại lục liên tục. Anh cho biết về đưa đón con đi học, tổ chức sinh nhật cho hai bé. Tháng trước, anh vừa tổ chức sinh nhật cho con gái lớn, thậm chí mời bà ngoại hai bé tham dự tiệc.

Chuyện không có gì để nói nếu ngay sau đó, Từ Hy Viên đã bày tỏ sự bức xúc khi những hình ảnh rõ mặt hai con bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho rằng chồng cũ đã vi phạm thỏa thuận ly hôn, đồng thời xâm phạm quyền riêng tư và sự an toàn của hai con. Điều này khiến nữ diễn viên quyết định đâm đơn kiện, yêu cầu chồng cũ nhanh chóng xóa những nội dung có liên quan.

Được biết, trong thỏa thuận ly hôn, Đại S và chồng cũ đã thống nhất sẽ giữ kín hình ảnh của hai con. Điều này nhằm bảo vệ sự riêng tư, cũng như ngăn chặn một số tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, Từ Hy Viên cũng hy vọng rằng hai con sẽ có một tuổi thơ bình thường và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Vì vậy, sau khi ly hôn, nữ diễn viên cũng hạn chế chia sẻ về các con lên mạng xã hội.