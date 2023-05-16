Uông Tiểu Phi tổ chức sinh nhật cho con trai nhưng lại bị Từ Hy Viên khởi kiện vì một lý do?

Sao quốc tế 16/05/2023 10:09

Mới đây, trên trang cá nhân, Uông Tiểu Phi đăng ảnh bữa tiệc sinh nhật con trai. Ngay lập tức, Từ Hy Viên đã bức xúc quyết định kiện 'chồng cũ' vì một lý do.

Mới đây, trên trang cá nhân, Uông Tiểu Phi đăng ảnh bữa tiệc sinh nhật con và viết: "Chúc mừng sinh nhật Uông Hy Lâm, bố sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con". Loạt ảnh cho thấy bữa tiệc mừng được tổ chức trong một phòng thư viện. Màn hình lớn trên tường sách ghi "Tiệc sinh nhật của Hy Lâm", dưới mặt đất tràn ngập bóng bay, trên bàn là chiếc bánh ghi 7 tuổi cùng nhiều đồ chơi chất chồng.

Uông Tiểu Phi tổ chức sinh nhật cho con trai nhưng lại bị Từ Hy Viên khởi kiện vì một lý do? - Ảnh 1Uông Tiểu Phi tổ chức sinh nhật cho con trai nhưng lại bị Từ Hy Viên khởi kiện vì một lý do? - Ảnh 2

Một số nghệ sĩ thổi bóng, diễn ảo thuật được mời tới góp vui. Uông Tiểu Phi ngồi cạnh con và bạn bè, khách mời, mọi người đều cười nói vui vẻ. Địa điểm Uông Tiểu Phi check-in cũng cho thấy anh về Đài Loan. Thời gian này, Uông Tiểu Phi đi lại giữa Đài Loan - Đại lục liên tục. Anh cho biết về đưa đón con đi học, tổ chức sinh nhật cho hai bé. Tháng trước, anh vừa tổ chức sinh nhật cho con gái lớn, thậm chí mời bà ngoại hai bé tham dự tiệc.

Uông Tiểu Phi tổ chức sinh nhật cho con trai nhưng lại bị Từ Hy Viên khởi kiện vì một lý do? - Ảnh 3

Chuyện không có gì để nói nếu ngay sau đó, Từ Hy Viên đã bày tỏ sự bức xúc khi những hình ảnh rõ mặt hai con bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho rằng chồng cũ đã vi phạm thỏa thuận ly hôn, đồng thời xâm phạm quyền riêng tư và sự an toàn của hai con. Điều này khiến nữ diễn viên quyết định đâm đơn kiện, yêu cầu chồng cũ nhanh chóng xóa những nội dung có liên quan.

Uông Tiểu Phi tổ chức sinh nhật cho con trai nhưng lại bị Từ Hy Viên khởi kiện vì một lý do? - Ảnh 4

Được biết, trong thỏa thuận ly hôn, Đại S và chồng cũ đã thống nhất sẽ giữ kín hình ảnh của hai con. Điều này nhằm bảo vệ sự riêng tư, cũng như ngăn chặn một số tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, Từ Hy Viên cũng hy vọng rằng hai con sẽ có một tuổi thơ bình thường và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Vì vậy, sau khi ly hôn, nữ diễn viên cũng hạn chế chia sẻ về các con lên mạng xã hội.

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng?

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng?

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ lại có bài viết gây chú ý về cuộc sống của DJ Koo khi kết hôn với Từ Hy Viên. Theo đó, nam nghệ sĩ người Hàn Quốc được nhận định có thể sẽ là 'nạn nhân' tiếp theo sau Uông Tiểu Phi trong cuộc hôn nhân đầy toan tính của Từ Hy Viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng?

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng?

Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ Uông Tiểu Phi nói sai sự thật việc cô mắc bệnh tâm thần

Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ Uông Tiểu Phi nói sai sự thật việc cô mắc bệnh tâm thần

Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc tâm thần sau tin tức cả hai chia tay vì nam doanh nhân có người thứ 3

Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc tâm thần sau tin tức cả hai chia tay vì nam doanh nhân có người thứ 3

Paparazzi tiết lộ Uông Tiểu Phi ngoại tình trước khi ly hôn Từ Hy Viên

Paparazzi tiết lộ Uông Tiểu Phi ngoại tình trước khi ly hôn Từ Hy Viên

Chân dung người đàn ông khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm và cả Uông Tiểu Phi điêu đứng?

Chân dung người đàn ông khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm và cả Uông Tiểu Phi điêu đứng?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm từng bí mật hẹn hò ở Nhật Bản? Người bốc trần là một blogger từng theo vụ Uông Tiểu Phi ngoại tình

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm từng bí mật hẹn hò ở Nhật Bản? Người bốc trần là một blogger từng theo vụ Uông Tiểu Phi ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu