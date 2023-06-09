Lâm Tâm Như tiết lộ quá trình sinh con đầu lòng, khó mang thai thêm lần nữa vì lý do này

Sao quốc tế 09/06/2023 12:42

Mới đây, Lâm Tâm Như đã có những chia sẻ thật xung quanh chuyện sinh nở của bản thân

Theo thông tin từ Sohu, vào ngày 9/6, Lâm Tâm Như chia sẻ về quá trình sinh con gái Tiểu Cá Heo vào năm 2017 trong một chương trình thực tế. Cụ thể, nữ diễn viên chọn phương pháp sinh mổ do trở dạ bất thường.

Lâm Tâm Như chia sẻ, sinh mổ không quá đau nhưng thời gian hậu sản đối với cô là trải nghiệm tồi tệ vì gặp phải nhiều di chứng. Cô là sản phụ lớn tuổi. Sau khi sinh mổ ở tuổi 41, ngoài cơ thể suy yếu, thắt lưng của ngôi sao Hoàn Châu cách cách bị đau nghiêm trọng, không thể nhấc nổi chân. Nữ diễn viên mất đến nửa năm tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại bình thường.

Lâm Tâm Như tiết lộ quá trình sinh con đầu lòng, khó mang thai thêm lần nữa vì lý do này - Ảnh 1

 

Không những vậy, Lâm Tâm Như còn bị sang chấn tâm lý vì gặp vấn đề với tia sữa trong thời gian ở cữ. Việc điều trị cũng như phải cần nhiều người hỗ trợ khi cho em bé bú khiến Lâm Tâm Như cảm thấy bất lực, mất tự tin.

Phải mất gần một năm, thể chất lẫn tâm lý của cô mới phục hồi hoàn toàn. Vì chịu quá nhiều di chứng trong lần sinh đầu tiên, cô cho biết không dám sinh thêm. Điều này khiến Lâm Tâm Như tiếc nuối. Nữ diễn viên ước mình kết hôn, mang bầu ở giai đoạn thuận lợi sinh nở để có thêm một hoặc 2 con nữa. Chính vì nhiều vấn đề như vậy mà cho tới nay khi con gái đã được 7 tuổi, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như cũng không quyết định sinh thêm nhóc tì. 

Lâm Tâm Như tiết lộ quá trình sinh con đầu lòng, khó mang thai thêm lần nữa vì lý do này - Ảnh 2Lâm Tâm Như tiết lộ quá trình sinh con đầu lòng, khó mang thai thêm lần nữa vì lý do này - Ảnh 3

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016. Hai nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Đầu tháng 4/2023, rộ tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã hoàn tất thủ tục ly hôn, nam diễn viên phải chịu khoản phí trợ cấp nuôi con nên bắt buộc quay trở lại giới giải trí

Cũng giống những lần bị đồn đoán “đường ai nấy đi”, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều có những cách nhẹ nhàng đáp trả, thay cho lời giải thích

Hiện tại, nữ diễn viên đã lui về hậu trường chăm con để ông xã quay lại showbiz đóng phim. Trước đó, Hoắc Kiến Hoa cũng đã hy sinh sự nghiệp trong gần 5 năm để vợ phát triển. Hoắc Kiến Hoa sẽ đóng chung phim mới với Lưu Diệc Phi trong bộ phim "Câu chuyện hoa hồng".

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng

Đối với sự tái xuất của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như chia sẻ cô ủng hộ, sẵn sàng lui về làm hậu phương cho ông xã.

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