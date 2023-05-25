Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng

Sao quốc tế 25/05/2023 10:03

Đối với sự tái xuất của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như chia sẻ cô ủng hộ, sẵn sàng lui về làm hậu phương cho ông xã.

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị trở lại showbiz sau 5 năm vắng bóng và đang chuẩn bị đóng phim trở lại. Theo đó, anh được cho là đồng ý tham gia dự án phim Câu Chuyện Hoa Hồng, hợp tác cùng Lưu Diệc Phi.

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng - Ảnh 1

Mới đây, trang mạng xã hội xứ Trung đưa tin, trong một sự kiện thương mại ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Lâm Tâm Như đã xác nhận việc Hoắc Kiến Hoa quay lại hoạt động nghệ thuật sau 5 năm vắng bóng. Cô cho biết chồng đang ở Bắc Kinh, chuẩn bị gia nhập đoàn phim.

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng - Ảnh 2

Đối với sự tái xuất của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như chia sẻ cô ủng hộ, sẵn sàng lui về làm hậu phương cho nam diễn viên. Người đẹp xứ Đài cho biết đã chủ động giảm lịch trình để chồng an tâm ra ngoài làm việc.

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng - Ảnh 3

Cô sẽ không quay phim mới trong năm nay. Do Hoắc Kiến Hoa đi làm xa, Lâm Tâm Như muốn dành nhiều thời gian hơn cho con gái đang trong quá trình trưởng thành. Nữ diễn viên lên kế hoạch đưa bé Tiểu Cá Heo đi du lịch trong mùa hè này.

"Được làm công việc bản thân yêu thích là chuyện tốt đẹp. Hoắc Kiến Hoa hy sinh sự nghiệp vì tôi trong nhiều năm qua. Khi anh ấy muốn quay lại, tôi sẵn lòng lui về sau. Tôi sẽ cố gắng quán xuyến chu toàn mọi thứ để Kiến Hoa yên tâm về gia đình" - Lâm Tâm Như chia sẻ.

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng - Ảnh 4

Được biết, thời gian qua, Hoắc Kiến Hoa hạn chế nhiều hoạt động nghệ thuật vì ở nhà chăm con để bà xã Lâm Tâm Như lấn sân sang làm nhà sản xuất phim và show truyền hình. Anh chỉ đóng vai khách mời trong Hoa Đăng Sơ Thượng - phim do bà xã đóng chính kiêm nhà sản xuất.

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng - Ảnh 5

Một số tài khoản blogger tiết lộ, sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa đã tốn rất nhiều công sức của đạo diễn và tổ sản xuất. Nam nghệ sĩ đã nhiều năm không tham gia dự án phim nào. Tuy nhiên, việc anh có thể hợp tác cùng với nữ diễn viên hàng đầu Lưu Diệc Phi cũng phần nào cho thấy địa vị của Hoắc Kiến Hoa trong giới giải trí không bị suy giảm.

Được biết, cát-xê của Hoắc Kiến Hoa trong phim này không thấp hơn Lưu Diệc Phi dù Câu Chuyện Hoa Hồng là dự án có nhiều đất diễn cho nữ chính hơn. Sự trở lại lần này của Hoắc Kiến Hoa được nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng.

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng - Ảnh 6

Tuy chưa từng tuyên bố giải nghệ nhưng từ năm 2019 tới nay, Hoắc Kiến Hoa không tham gia bất cứ bộ phim nào. Anh cũng không tham gia các chương trình truyền hình thực tế và hiếm khi nhận lời phỏng vấn của báo chí. Thay vào đó, công chúng thường thấy anh xuất hiện trong các buổi tụ tập bạn bè, gặp gỡ gia đình cùng với bà xã Lâm Tâm Như.

Bản thân Hoắc Kiến Hoa cũng cho biết việc "mất tích" không có nghĩa anh ngừng đóng phim mà ở độ tuổi hiện tại, anh không muốn làm việc nhiều như thời trẻ. Anh vẫn tham gia diễn xuất nếu có kịch bản chất lượng.

Lâm Tâm Như lui về hậu phương để Hoắc Kiến Hoa 'tái xuất' phim ảnh sau 5 năm vắng bóng - Ảnh 7

Dù Hoắc Kiến Hoa đã nghỉ ngơi 4 năm nhưng khả năng tài chính của anh không bị ảnh hưởng. Trước đó, giới săn tin Trung Quốc cho biết vợ chồng Hoắc Kiến Hoa không chỉ sở hữu biệt thự có giá hàng chục triệu NDT ở Đài Loan (Trung Quốc) mà còn có vài chiếc xe sang trị giá triệu USD do Hoắc Kiến Hoa đứng tên.

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