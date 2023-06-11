Cúc Tịnh Y gây hoang mang khi 'nữ cải nam trang' trong Hoa Nhung

Sao quốc tế 11/06/2023 12:41

Đây không phải lần đầu tiên Cúc Tịnh Y gây tranh cãi khi giả trai trong phim.

Cúc Tịnh Y được truyền thông Hoa ngữ ưu ái gọi với danh xưng "mỹ nhân 4000 năm có một" nhờ sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào. Chính vì thế, không khó để cô được chú ý và sở hữu lượng fan đông đảo. Dự án cổ trang mới mang tên "Hoa nhung" của cô đã được lên sóng trước nền tảng iQIYI, đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân họ Cúc sau hơn 2 năm vắng bóng màn ảnh.

Trong bộ phim, Cúc Tịnh Y hóa thân thành nữ chính Ngụy Chi, ban đầu gây chú ý với thân phận nô tì bị ngược đãi. Thế nhưng, nhan sắc của "mỹ nhân 4000 năm có một" tiếp tục trở thành đề tài bàn tán.

Cúc Tịnh Y gây hoang mang khi 'nữ cải nam trang' trong Hoa Nhung - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y gây tranh cãi vì quá đẹp dù đảm nhận thân phận a hoàn. 

Trong các tập mới của Hoa Nhung, nhân vật Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) đã nhớ lại kiếp trước của mình, khi cô còn là cô gái cưng của một tướng quân lỗi lạc triều đình. Cô tiểu thư tên Tư Mã Vong Nguyệt từ nhỏ đã rèn luyện võ thuật, thích đánh trận hơn thêu thùa. Đến lúc lớn, cô xin cha gia nhập quân đội triều đình, thế nhưng phải cải nam trang để tránh bị đuổi. Tuy nhiên, tạo hình giả trai của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung lần này tiếp tục gây khó hiểu.

Cúc Tịnh Y gây hoang mang khi 'nữ cải nam trang' trong Hoa Nhung - Ảnh 2
Dù cải trang nam giới nhưng make up của cô vẫn đậm đà. 

Đã vậy, nữ diễn viên lần này còn không buồn búi tóc lên, lại còn son phấn đậm nên "lọt thỏm" giữa dàn nam nhân phong trần sương gió. Theo đó, cư dân mạng đều đồng ý rằng diễn xuất của Cúc Tịnh Y quá nhàm chán, một màu. Bên cạnh đó, kiểu trang điểm đậm lố lăng đã trở thành "thương hiệu" cũng là yếu tố khiến người xem nhức mắt. 

Cúc Tịnh Y gây hoang mang khi 'nữ cải nam trang' trong Hoa Nhung - Ảnh 3
Cúc Tịnh Y đã cải trang tuy nhiên lại trông khác biệt hoàn toàn tù kiểu tóc, đến trang phục so với nam nhân phong trần trong phim. 

Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần gây tranh cãi khi có màn hóa thân thành các nhân vật nam giới. Bởi lẽ, cô vẫn giữ khư khư nét trang điểm nữ tính và trông không có nét nào giống nam nhân.

Cúc Tịnh Y gây hoang mang khi 'nữ cải nam trang' trong Hoa Nhung - Ảnh 4
 
Cúc Tịnh Y gây hoang mang khi 'nữ cải nam trang' trong Hoa Nhung - Ảnh 5
Những màn giả trai khiến người xem dở khóc dở cười của Cúc Tịnh Y. 
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Cúc Tịnh Y hóa thân thành nữ chính Ngụy Chi, ban đầu gây chú ý với thân phận nô tì bị ngược đãi. Thế nhưng, nhan sắc của "mỹ nhân 4000 năm có một" tiếp tục trở thành đề tài bàn tán.

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