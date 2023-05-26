Bà xã Ngô Kinh tiết lộ cuộc sống hôn nhân, trách móc một chuyện khiến nhiều người cảm thông

Sao quốc tế 26/05/2023 22:30

Mới đây, MC Tạ Nam - vợ của nam diễn viên Ngô Kinh chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình.

Mới đây, trong show truyền hình Thanh xuân bùng cháy, MC Tạ Nam chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình với Ngô Kinh. Cụ thể, vài năm qua, công việc của Ngô Kinh rất bận rộn, hiếm khi ở nhà cùng cô quán xuyến. Có thời điểm, sao võ thuật quay phim liên tục, một năm rưỡi không về nhà, không thể đón Tết cùng gia đình. Khi các con nhớ cha, cô chỉ có thể đưa bọn trẻ đến phim trường thăm chồng.

Tạ Nam chia sẻ không ít lần cô chạnh lòng, trách móc chồng không ở bên vợ con lúc họ cần. Tuy nhiên, sau đó nữ MC cảm thấy hối hận và cảm thông hơn cho công việc của ông xã.

Bà xã Ngô Kinh tiết lộ cuộc sống hôn nhân, trách móc một chuyện khiến nhiều người cảm thông - Ảnh 1

Theo Sina, Ngô Kinh nổi tiếng yêu thương vợ con ở showbiz Trung Quốc. Khi có thời gian rảnh, anh đều giúp vợ đưa đón con đi học, đi chơi. Năm 2019, sao võ thuật sẵn sàng ngồi ghế nhựa trên hành lang tàu hỏa nhiều tiếng liền để kịp trở về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Với Tạ Nam, Ngô Kinh dành cho bà xã sự cảm kích đặc biệt. Nam diễn viên từng khẳng định nếu không có sự hy sinh và thấu hiểu của vợ, anh không thể có được thành công như hôm nay. Năm 2016, Tạ Nam đồng ý để Ngô Kinh mạo hiểm thế chấp sổ đỏ biệt thự cho ngân hàng để lấy 80 triệu NDT (khoảng 11 triệu USD) làm phim. Đồng thời, cô đưa toàn bộ tiền tiết kiệm và giấy tờ bất động sản đang đứng tên cho Ngô Kinh phòng trường hợp anh thiếu tiền đầu tư. Sự ủng hộ của vợ giúp sao võ thuật mở ra chương mới cho sự nghiệp nghệ thuật. Đến tháng 3 năm nay, Ngô Kinh vui mừng chia sẻ đã trả dứt nợ ngân hàng, lấy lại ngôi nhà cho vợ con.

Bà xã Ngô Kinh tiết lộ cuộc sống hôn nhân, trách móc một chuyện khiến nhiều người cảm thông - Ảnh 2Bà xã Ngô Kinh tiết lộ cuộc sống hôn nhân, trách móc một chuyện khiến nhiều người cảm thông - Ảnh 3

Ngô Kinh và Tạ Nam kết hôn vào năm 2014. Tạ Nam có xuất thân giàu có ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Để có thể "rước nàng về dinh", sao võ thuật phải mất đến 4 lần cầu hôn mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ MC. Trước khi thành công như ngày nay, Ngô Kinh chịu tiếng "ăn bám" vợ do Tạ Nam từng thay nam diễn viên cáng đáng kinh tế trong thời gian anh gặp chấn thương liên miên, sự nghiệp bế tắc.

Cặp sao hiện có 2 con trai. Quý tử đầu lòng của tài tử là bé Ngô Ưu chào đời vào năm 2014 và mắc phải căn bệnh suy hô hấp bẩm sinh. Tháng 9/2018, vợ chồng Ngô Kinh - Tạ Nam chào đón con trai thứ hai Ngô Lự ra đời. Nhiều năm qua, gia đình hạnh phúc bốn người của sao võ thuật được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều người.

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