Lý do phân cảnh đánh nhau kinh điển giữa Ngô Kinh và Chân Tử Đan suýt bị 'bay màu'

Sao quốc tế 27/01/2023 09:45

Mới đây, đạo diễn "Sát Phá Lang" tiết lộ "sự ra đời" của cảnh giao đấu giữa Chân Tử Đan và Ngô Kinh.

Gần đây, trang HK01 đưa tin, Chân Tử Đan trả lời phỏng vấn truyền thông Hong Kong dịp đầu năm về các dự án điện ảnh mới của anh như Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện hay John Wick 4. Trong buổi trò chuyện, sao võ thuật gây chú ý khi nhắc lại kỷ niệm thời quay phim Sát Phá Lang cùng Ngô Kinh.

Nam diễn viên lần đầu tiết lộ cảnh Hồng Kim Bảo cho nổ chai rượu sau 0h ở Tsim Sha Tsui, đặc biệt là đánh nhau tay đôi "một sống, một còn" hay nhất giữa anh và Ngô Kinh trong tác phẩm từng suýt bị xóa bỏ. Nguyên nhân là đoàn phim không đủ kinh phí.

Lý do phân cảnh đánh nhau kinh điển giữa Ngô Kinh và Chân Tử Đan suýt bị 'bay màu' - Ảnh 1Lý do phân cảnh đánh nhau kinh điển giữa Ngô Kinh và Chân Tử Đan suýt bị 'bay màu' - Ảnh 2

Do số kinh phí ít ỏi, đoàn phim phải thắt lưng buộc bụng cho 2 cảnh quay. Vì vậy, Chân Tử Đan quyết định không sử dụng kỹ xảo, để anh và Ngô Kinh tự do thể hiện sức mạnh, võ công của bản thân ở một con hẻm nhỏ tại Tsim Sha Tsui.

Sau khi công chiếu, cảnh giao đấu giữa Ngô Kinh và Chân Tử Đan trở thành kinh điển màn ảnh rộng, đồng thời tạo ra cuộc tranh cãi về thực lực của hai diễn viên. Đối với Ngô Kinh, Sát Phá Lang (2005) được coi là bước ngoặt sự nghiệp, giúp anh khẳng định tên tuổi trong giới diễn viên phim hành động Hoa ngữ. Trong Sát Phá Lang, nam diễn viên vào vai sát thủ máu lạnh, ngạo mạn và nham hiểm.

Lý do phân cảnh đánh nhau kinh điển giữa Ngô Kinh và Chân Tử Đan suýt bị 'bay màu' - Ảnh 3

Theo Sina, trong quá khứ, Ngô Kinh và Chân Tử Đan từng nảy sinh mâu thuẫn. Truyền thông Trung Quốc cho biết Ngô Kinh chịu không ít ấm ức trong thời gian hợp tác với tài tử Diệp Vấn. Chân Tử Đan luôn sợ đàn em lấn lướt nên nhiều lần khiêu khích.

Điều này khiến mối quan hệ giữa hai ngôi sao trở nên căng thẳng. Thậm chí, Ngô Kinh còn tức giận chỉ trích nặng lời: "Làm người thì đừng như Chân Tử Đan". Đến tháng 2/2021, cả hai mới quyết định bỏ qua thù hằn sau hơn 10 năm. Sohu cho biết Thành Long là người đứng ra làm cầu nối cho hai đàn em. Ngô Kinh hiện là "vua phòng vé", "thần bài" đầu tư phim nào thắng đậm phim đó ở Trung Quốc. 

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