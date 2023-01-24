Xuất hiện ngôi sao Cbiz tranh top phòng vé của Ngô Kinh: Danh hiệu 'vua phòng vé' liệu có đổi chủ?

Bộ phim của Trương Nghệ Mưu hiện chỉ xếp sau mỗi dự án của vua phòng vé Ngô Kinh chỉ vài con số.

Mới đây nhất theo một số trang báo uy tín của Trung Quốc cho biết Mãn giang hồng và Lưu lạc địa cầu 2 là hai tưa phim có màn ra mắt ấn tượng nhất trong số bảy tác phẩm ra rạp mùng một Tết Nguyên đán.

Lưu Lạc Địa Cầu 2 - Ảnh: Internet

Hiện, tác phẩm khoa học viễn tưởng của Ngô Kinh thu 620 triệu NDT, trong khi đó phim cổ trang của Trương Nghệ Mưu cán mốc 560 triệu NDT. Đây là lần đầu đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu "so kè" cùng vua phòng vé Ngô Kinh, tuy nhiên theo nhiều người với số tiền trên cũng đã là một thành công mà cá nhân 2 đoàn làm phim đã có thể tạm hài lòng.

Lưu lạc địa cầu 2 được khán giả đón nhận tích cực trước khi ra mắt. Phim do Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa đóng chính được chấm 8,3/10 điểm trên Douban. Phim lấy bối cảnh thế giới năm 2075, nhân loại tìm phương án đưa địa cầu thoát cảnh diệt vong khi mặt trời sắp tàn. Bên cạnh đề tài khoa học viễn tưởng, phim ghi điểm với những phân cảnh cảm động, diễn xuất ấn tượng của dàn sao.

Mãn Giang Hồng - Ảnh: Internet

Mãn giang hồng lại lấy đề tài thời Nam Tống, kể về vụ án có liên quan đến triều đình. Ngoài dàn diễn viên lưu lượng Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỉ... ba Mưu nữ lang mới được Trương Nghệ Mưu phát hiện, lăng xê là Vương Giai Di, Tưởng Bằng Vũ và Hứa Tĩnh Nhã.

Vẫn còn rất sớm để có thể khẳng định Lưu Lạc Địa Cầu 2 sẽ có thể cán đích top 1 trong loạt phim ăn khách nhất nhân dịp Tết Nguyên Đán. Dẫu vậy với những gì đã làm được, khán giả xứ Trung đã và đang được chứng kiến nhiều hơn những tác phẩm kinh điển do nước nhà làm ra.

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