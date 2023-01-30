Vượt qua cả Ngô Kinh, phim của Trương Nghệ Mưu dẫn đầu doanh thu phòng vé xứ Trung

Bộ phim Full River Red (Mãn giang hồng) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang xuất sắc dẫn đầu danh thu của rạp xem phim tết.

Theo nhiều báo uy tín Trung Quốc thống kê cho biết có tổng cộng 7 phim trình làng khán giả Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Các bộ phim này thuộc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm khoa học viễn tưởng, kinh dị, chính kịch, hài và hoạt hình...

Full River Red - Ảnh: Internet

Trong số đó, bộ phim Full River Red của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đại thắng dịp Tết Nguyên đán 2023 nhờ khai thác chủ đề lịch sử đầy kỳ bí và hấp dẫn.

Theo thống kê trên Maoyan, tác phẩm của đạo diễn 73 tuổi thu hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 340 triệu USD), dẫn đầu cuộc đua doanh thu phòng vé dịp Tết âm lịch trong những ngày đầu ra mắt.

Tính đến ngày 27/1 (mùng 6 Tết), Full River Red cán mốc 6,73 tỷ nhân dân tệ (992,11 triệu USD), trở thành phim chiếu Tết có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Đồng thời đánh bại hoàn toàn bom tấn của Ngô Kinh và Lương Triệu Vỹ.

Bộ phim được đánh giá có nội dung cực kỳ hấp dẫn - Ảnh: Internet

Full River Red kể về vụ án liên quan thế lực triều đình thời Nam Tống. Trong bối cảnh đó, nhóm nghĩa sĩ bao gồm tiểu binh Trương Đại (Thẩm Đằng đóng) và phó tướng Tôn Quân (Dịch Dương Thiên Tỉ đóng) vô tình bị cuốn vào vụ án sứ giả nước Kim bị giết hại.

Họ nhận lệnh truy tìm kẻ sát hại sứ giả và phát hiện âm mưu phản quốc của Tần Cối (Lôi Giai Âm đóng) phía sau vụ giết người đáng ngờ.

Nhờ có nội dung kịch bản lẫn dàn diễn viên diễn xuất trên mức tuyệt vời đã góp phần giúp cho bộ phim có được thành công như ở thời điểm hiện tại. Thậm chí nếu cứ tiếp tục giữ cho phim ở lâu trên rạp, khả năng Full River Red đoạt lấy danh hiệu phim chiếu Tết có doanh thu cao nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ Để có thể cho ra những sản phẩm tốt nhất, các sao Hoa ngữ thường sử dụng một số chiêu trò khiến người xem phải tỏ ra phì cười khi phát hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuot-qua-ca-ngo-kinh-phim-cua-truong-nghe-muu-dan-au-doanh-thu-phong-ve-xu-trung-550707.html