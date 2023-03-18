Ngoại hình thời trẻ của Ngô Kinh bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng

Sao quốc tế 18/03/2023 19:35

Mới đây, loạt hình ảnh về ngoại hình thời trẻ của Ngô Kinh gây chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, trang 163 đưa tin,loạt ảnh chụp nam diễn viên Ngô Kinh vào năm 28-29 tuổi trở thành chủ đề bàn luận khắp các trang mạng xã hội của khán giả Trung Quốc. Theo đó, nam diễn viên được khen điển trai, có gương mặt bầu bĩnh kiểu "baby" và nước da trắng trẻo.

Đặc biệt, video sao võ thuật mặc sơ mi trắng đơn giản, hở cúc áo khi trả lời phỏng vấn vào năm 2003 được cư dân mạng nhận xét mang nét đẹp đáng yêu, lãng tử "hớp hồn" fan nữ. Các tác phẩm được chú ý của anh có Tiểu Lý phi đao (vai A Phi), Nam Bắc Thiếu Lâm (vai Phương Thế Ngọc), Thiếu Lâm võ vương, Loạn thế đào hoa (vai Bùi Nguyên Khánh), Võ Đang 2 (vai Trương Vô Cực).

Ngoại hình thời trẻ của Ngô Kinh bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 1Ngoại hình thời trẻ của Ngô Kinh bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 2Ngoại hình thời trẻ của Ngô Kinh bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 3

Trong giai đoạn cao thủ võ thuật ở showbiz đếm không xuể, lại gặp chấn thương liên miên, Ngô Kinh thất thế và lận đận trong sự nghiệp. Giỏi võ công thực thụ nhưng nam diễn viên từng có hơn chục năm được xem là "tiểu đệ", thua kém vài bậc trước Thành Long, Chân Tử Đan hay Lý Liên Kiệt. Tuy nhiên, đến năm 2005, Ngô Kinh quyết định phá cách, thoát khỏi vẻ ngoài hiền lành, để vào vai sát thủ phong trần, máu lạnh và ngạo mạn trong Sát phá lang. Cú chuyển mình đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ngô Kinh.

Về sau, sự ngông và lỳ trên màn ảnh của Ngô Kinh dưới vai trò diễn viên và nhà sản xuất trong Lang nha, Chiến lang, Chiến lang 2... giúp nam diễn viên vào top 10 cao thủ võ thuật thực chiến đáng nể nhất showbiz Hoa ngữ.

 

Ngoại hình thời trẻ của Ngô Kinh bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 4

Vị thế của Ngô Kinh ở showbiz Trung Quốc hiện vượt qua đàn anh tầm cỡ như Lý Liên Kiệt, Thành Long và cả "kẻ thù cũ" Chân Tử Đan. Anh là siêu sao mang lại danh tiếng cho điện ảnh Trung Quốc, được tôn trọng và có vị trí cao trong ngành giải trí. Sina nhận xét khi thể loại hành động - võ thuật đang hết thời, thành tích của Ngô Kinh là điểm sáng hiếm hoi của dòng phim này. Nhiều năm qua, anh cũng là đại diện cho hình mẫu đàn ông nam tính, cơ bắp của xứ tỷ dân.

Ngoại hình thời trẻ của Ngô Kinh bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 5

Ngoài ra, cuộc sống hôn nhân của Ngô Kinh cũng đáng ngưỡng mộ. Anh kết hôn cùng MC Tạ Nam từ năm 2014. Ngôi sao võ thuật luôn cảm ơn bạn đời vì sự ủng hộ hết mình của cô trong sự nghiệp. Suốt những năm tháng hẹn hò và ngay cả khi đã kết hôn, Ngô Kinh liên tục gặp chấn thương và không ít lần liều lĩnh đầu tư cho sự nghiệp. 

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