Người mẫu này còn viết một lá thư tuyệt mệnh rồi cho khán giả xem, đồng thời gửi lời xin lỗi trên sóng trực tiếp sau đó rời đi.

Sáng nay (ngày 12/6), tờ Wikitree đưa tin nữ người mẫu Lim Ji Hye đã cố tự tử trong 1 buổi phát sóng trực tiếp vì quá bức xúc với đồng nghiệp. Nguồn tin cho biết, Lim Ji Hye thực hiện buổi livestream sau khi trải qua trận cãi vã với các streamer khác. Trên sóng livestream, nữ người mẫu đã khóc lóc, tỏ ra bức xúc vì bị đồng nghiệp quỵt tiền. Trước đó, Lim Ji Hye nhiệt tình xuất hiện trong buổi phát sóng của các streamer khác nhưng họ đã không trả thù lao cho cô như đã hứa.

Lim Ji Hye là người mẫu, streamer có tiếng tại Hàn Quốc Trên sóng trực tiếp, Lim Ji Hye liên tục khóc và tỏ ra chán nản về cuộc sống. Cô còn viết thư tuyệt mệnh trước sự chứng kiến của người xem và bày tỏ sự hối hận vì không thể tiếp tục chăm sóc hai con. Nữ người mẫu còn nhắn chồng cũ hãy quan tâm và chăm sóc những đứa trẻ. Trên sóng livestream, nữ người mẫu đã khóc lóc, tỏ ra bức xúc vì bị đồng nghiệp quỵt tiền Không chỉ vậy, Lim Ji Hye còn viết một lá thư tuyệt mệnh rồi cho khán giả xem, đồng thời gửi lời xin lỗi trên sóng trực tiếp: "Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ". Rồi nữ người mẫu rời đi và để lại câu nói: “Tôi sắp chết! Để xem tôi có chết được hay không nhé?” rồi không ai thấy cô xuất hiện trên sóng livestream nữa.

Nữ người mẫu viết thư tuyệt mệnh ngay trên sóng trực tiếp. Nhận thấy tình hình bất ổn, một vài khán giả đã gọi lực lượng cứu hộ đến nhà của Lim Ji Hye. Một lúc sau, họ có mặt và sơ cứu cho nữ người mẫu. Theo thông tin từ một YouTuber, Lim Ji Hye đã bị ngưng tim hai lần và hiện đang trong tình trạng bất tỉnh khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, đại diện của nữ người mẫu họ Lim vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Nhận thấy tình hình bất ổn, một vài khán giả đã gọi lực lượng cứu hộ đến nhà của Lim Ji Hye Thời gian gần đây, Lim Ji Hye liên tục bộc lộ tâm lý bất ổn. Cách đây ít ngày, cô còn cãi nhau với các đồng nghiệp trong giới streamer tại một bữa tiệc. Hiện tại lý do khiến Lim Ji Hye chọn đi đến quyết định tự tử vẫn chưa được tiết lộ.

Theo thông tin từ một YouTuber, Lim Ji Hye đã bị ngưng tim hai lần và hiện đang trong tình trạng bất tỉnh khiến người hâm mộ lo lắng Lim Ji Hye gia nhập làng giải trí vào năm 2006 và làm người mẫu cho tạp chí đàn ông Maxim. Sau khi kết hôn vào năm 2014, cô chuyển sang làm streamer. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô không kéo dài được bao lâu. Cả hai ly hôn do bất đồng quan điểm và Lim Ji Hye nhận nuôi hai con nhỏ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-nu-nguoi-mau-noi-tieng-co-ket-lieu-cuoc-oi-ngay-tren-song-livestream-con-cho-fan-xem-la-thu-tuyet-menh-truoc-khi-roi-i-591368.html