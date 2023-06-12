Lùm xùm xoay quanh cuộc kiện tụng ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi

Vụ kiện tụng ly hôn của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi tưởng chừng như đã kết thúc nhưng vẫn còn lùm xùm kéo dài.

Hơn một năm qua, cuộc chiến pháp lý ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi đã diễn ra cả ở Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc). Gần đây nhất, vào ngày 7/6 (theo giờ địa phương), Lý Tịnh Lỗi đã ra mắt podcast của mình. Trong tập đầu tiên, cô đã chia sẻ các thông tin mới nhất về vụ ly hôn với Vương Lực Hoành, cũng như những khó khăn mà cô đã phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Nữ diễn viên tuyên bố thắng kiện ly hôn chồng cũ ở Mỹ. Cuộc chiến pháp lý ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi thu hút đông đảo sự chú ý của công chúng Lý Tịnh Lỗi đồng thời cho biết, thời gian qua ngoài việc sắp xếp công việc và chăm sóc cho con cái, cô còn tham gia các khóa học để nâng cao kiến thức của mình. Sau khi đưa con cái đi ngủ, cô dành thời gian chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại Mỹ. Mỗi ngày của Lý Tịnh Lỗi bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng khi cô chuẩn bị cho con cái đi học.

Vợ chồng Lý Tịnh Lỗi khi còn yêu đương mặn nồng Lý Tịnh Lỗi nói thêm rằng năm vừa qua thật khó khăn nhưng cô vẫn lạc quan về hoàn cảnh của mình. Bài học lớn nhất của cô từ đó là không ai có thể quyết định cách cô đối mặt với một tình huống và cô sẽ coi trọng những điều may mắn của mình trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, trước động thái của Lý Tịnh Lỗi, luật sư của Vương Lực Hoành cho biết: 'Luật pháp là về sự thật, không phải cảm xúc. Liên quan đến podcast của bà Lý nói rằng bà đã thắng kiện ở Mỹ, ông Vương Lực Hoành trước đó đã giải thích thông qua luật sư của mình rằng nó đã được chuyển trở lại Đài Loan để xét xử vì lý do thẩm quyền'.

Luật sư cho biết vụ kiện vẫn còn chưa kết thúc 'Có không cái gọi là 'chiến thắng được đảm bảo'. Chúng tôi không thể bình luận về sự tự tin của bà Lý rằng bà đã thắng kiện. Tôi hy vọng rằng bà Lý có thể tuân theo phán quyết của tòa án Đài Loan, để quá trình thi hành án diễn ra suôn sẻ', luật sư nói tiếp. Ngày 15/12/2021, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cho biết vợ chồng Vương Lực Hoành - Lý Tịnh Lỗi - đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Theo trang ETtoday, nguyên nhân tan vỡ là vì Lý Tịnh Lỗi bất hòa với mẹ chồng. Nguồn tin trong giới giải trí tiết lộ Lý Tịnh Lỗi không được lòng gia đình nhà chồng từ khi mới cưới. Năm 2021, Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi xác nhận ly hôn Ngoài ra, cô còn lấy danh nghĩa người nhà, can thiệp sâu vào công việc của chồng khiến nhân viên dưới trướng Vương Lực Hoành bất mãn. Những điều này làm quan hệ của cả hai ngày càng xấu đi. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng xuất do Lý Tịnh Lôi thường xuyên can thiệp vào công việc của chồng Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi kết hôn tại New York vào tháng 11/2013. Tin đồn hôn nhân của Vương Lực Hoành rạn nứt xuất hiện sau đó 2 năm nhưng người trong cuộc từ chối bình luận. Từ năm 2019, vợ chồng nam diễn viên không có bất kỳ tương tác, hay thể hiện tình cảm nào với nhau trên mạng xã hội và truyền thông.

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa Tài tử Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi được tòa án Đài Bắc triệu tập để giải trình.

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