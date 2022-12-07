Vương Lực Hoành tái xuất hậu ồn ào lăng nhăng, lừa dối vợ cũ

Sao quốc tế 07/12/2022 11:40

Thiên vương Đài Loan Vương Lực Hoành đã thông báo kế hoạch trở lại làng giải trí sau hơn 1 năm tạm dừng hoạt động vì ồn ào với vợ cũ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, tối ngày 6/12 vừa qua, Vương Lực Hoành đã thông báo anh sẽ tổ chức buổi hòa nhạc vào ngày 28/1 năm sau tại một sân vận động có sức chứa khoảng 4.700 người tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Đây là hoạt động đầu tiên của nam nghệ sĩ sau hơn một năm "đấu tố" với vợ cũ.

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Vương Lực Hoành trở lại thông qua một đêm nhạc vào tháng 1 năm sau - Ảnh: Internet

Đăng tải lên trang cá nhân đoạn video ngắn dài 16 giây, Vương Lực Hoành nói: "Ngay cả khi chỉ còn một người lắng nghe thì tôi vẫn sẽ cất tiếng hát". Thời gian gần đây, Vương Lực Hoành đã bước vào công đoạn chuẩn bị cho album phòng thu mới của mình. Người hâm mộ khi nghe tin "Thiên vương Đài Loan" trở lại cũng bày tỏ sự vui mừng khôn xiết và chúc anh sẽ comeback rực rỡ.

Trước đó, vào giữa tháng 11 vừa qua, hàng loạt các sản phẩm âm nhạc của Vương Lực Hoành bất ngờ xuất hiện trở lại trên các nền tảng nghe nhạc tại thị trường Trung Quốc Đại lục. Việc này chứng minh rằng án cấm sóng của nam ca sĩ tại đây đã được gỡ bỏ.

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Vào tháng 12 năm ngoái, sau khi Vương Lực Hoành xác nhận đã ly hôn với người vợ đã bên mình 8 năm, Lý Tịnh Lôi đã cho đăng tải một bức tâm thư tố cáo chồng cũ thường xuyên "bạo lực lạnh" với cô, xem cô như máy đẻ, ngoại tình nhiều lần, nghiện sex và mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ,...

Sự việc ngay sau đó đã trở thành tâm điểm của dư luận, Vương Lực Hoành cũng phải lên tiếng xin lỗi vào sáng ngày 20/12 và cam kết sẽ dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Scandal này đã khiến hình tượng người đàn ông yêu vợ, thương con lại vô cùng thành đạt của "thiên vương châu Á" sụp đổ hoàn toàn.

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Sự nghiệp và danh tiếng của Vương Lực Hoành chạm đáy sau vụ ly hôn với vợ cũ Lý Tịnh Lôi. Mới đây, truyền thông cho biết nam ca sĩ đã hết bị cấm sóng.

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