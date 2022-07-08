Hậu bê bối ngoại tình, Vương Lực Hoành bị vợ cũ cấm gặp con

Sao quốc tế 08/07/2022 10:17

'Thiên vương châu Á' Vương Lực Hoành đã bị vợ cũ của mình là Lý Tịnh Lôi xin phép tòa án ban hành phán quyết cấm anh gặp gỡ các con.

Vào ngày 7/7 vừa qua, nhiều trang tin xứ Trung đã đăng tải bài viết về diễn biến mới của cuộc ly hôn giữa Vương Lực Hoành Lý Tịnh Lôi ở Newyork.

Cụ thể, những bài viết viết này có nội dung là Lý Tịnh Lôi vào ngày 1/7 vừa qua đã bị thẩm phán tuyên án vì ngăn cản Vương Lực Hoành thăm con và không đưa ra được bằng chứng về việc nam ca sĩ ngoại tình. Bởi thế, "thiên vương châu Á" sẽ được gặp các con mình một cách hợp pháp và vợ cũ của anh sẽ phải chịu án phạt.

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Vương Lực Hoành bị vỡ cũ cấm gặp con - Ảnh: Internet

Trong khi tin tức này khiến cho dư luận xứ Trung vô cùng xôn xao thì vào tối ngày 7/7, Lý Tịnh Lôi đã lên tiếng về việc này.

Theo đó, cô bác bỏ những thông tin trong bài viết và cho biết rằng tòa án New York đã bác bỏ tất cả các yêu cầu của Vương Lực Hoành và đồng thời chấp thuận những yêu cầu của cô. Lý Tịnh Lôi lên án những bên đã tung ra các tin đồn thất thiệt nhằm thao túng dư luận và công kích, bôi xấu cô.

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Lý Tịnh Lôi đã nhận được sự đồng ý từ tòa án khi đưa ra những yêu cầu về việc ly hôn với Vương Lực Hoành - Ảnh: Internet

Vào tháng 12 năm ngoái, sau khi Vương Lực hoành xác nhận đã ly hôn với người vợ đã bên mình 8 năm, Lý Tịnh Lôi đã cho đăng tải một bức tâm thư tố cáo chồng cũ thường xuyên "bạo lực lạnh" với cô, xem cô như máy đẻ, ngoại tình nhiều lần, nghiện sex và mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ,...

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Sự nghiệp của Vương Lực Hoành sụp đổ sau lời tố cáo của vợ cũ - Ảnh: Internet

Sự việc ngay sau đó đã trở thành tâm điểm của dư luận, Vương Lực Hoành cũng phải lên tiếng xin lỗi vào sáng ngày 20/12 và cam kết sẽ dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Scandal này đã khiến hình tượng người đàn ông yêu vợ, thương con lại vô cùng thành đạt của "thiên vương châu Á" sụp đổ hoàn toàn.

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